Enfrentando a crise e alicerçado no leitor, o Diário MS mantém sua meta

Alfredo Barbara Neto

Hoje, dia 15 de setembro, o Diário MS completa 26 anos de circulação, mantendo seu objetivo de bem informar e informar corretamente as pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul, mais fortemente na Grande Dourados. A data é especial também porque completa o segundo aniversário do Portal Diário MS, lançado ano retrasado com o propósito de ocupar espaço na mídia digital.

Esta data é significativa e nos remete a uma análise de tudo o que aqui vivemos. Esse tempo tem sido muito bacana, com desenvolvimento e mudanças importantes, inclusive no comando da empresa.

Incontáveis foram os obstáculos que, um a um, estão sendo ultrapassados diante da vontade de ir sempre em frente, por mais que as dificuldades sejam sempre assustadoras.

O histórico deste jornal é motivo de orgulho para a grande maioria das pessoas que aqui trabalham. E também para muitas das que por aqui passaram.

É claro que não se pode concretizar todos os sonhos e vontades. Mas também aqui não existe o medo de enfrentar as dificuldades. Com vontade e acreditando nas pessoas de bem, vamos indo em frente.

Dois anos atrás, quando o Portal Diário MS entrou no ar, aqui escrevemos que estávamos voltados para o futuro. A meta de oferecer um produto diferenciado a seus leitores foi plenamente alcançada.

À edição impressa, que hoje completa 26 anos de circulação, foi agregado o Portal Diário MS, a plataforma digital de comunicação do jornal de integração regional.

UM LEÃO POR DIA

Não é segredo para ninguém que o Diário MS vem percorrendo nos últimos anos um caminho bastante difícil. Desde 2015, a crise econômica nacional e os entraves que a vida apresenta mudaram drasticamente os planos de empreender.

Não vem sendo fácil, mas cada novo dia representa um recomeço, uma vitória, uma conquista. Acumulados, os obstáculos estão sendo ultrapassados graças à perseverança e força de vontade da direção que, anos atrás, assumiu a dura tarefa de preservar a impressão de um veículo diário.

É preciso lembrar aqui, funcionários, amigos e colaboradores que estão juntos, no mesmo barco, remando contra a maré, mas sabedores do que é desejado em termos de futuro.

Claro que, como em todo lugar, há os que ‘jogam contra o time’, mas esses são uma minoria acostumada a sobreviver do mal. Em compensação, há uma maioria que trabalha unida, pensando no bem comum da empresa e, quiçá, da sobrevivência coletiva.

Mesmo assim, o Diário MS se mantém como um órgão de imprensa contribuindo com a informação de seus leitores, inclusive os virtuais que chegam aos montes.

De qualquer maneira, se trata de uma empresa diferente apenas no seu ramo. Há os que odeiam e os que veneram. Depende sempre do ângulo no qual se posta.

Os problemas a serem superados continuam existindo e o Diário MS vai se mantendo e tendo como suporte a perseverança. Não está sendo fácil, mas é certo também que a luz no fim do túnel está mais viva do que nunca, para tristeza daqueles que a querem ver apagada.

Há um ‘leão’ a ser abatido todos os dias e isso está exigindo o surgimento de um novo caminho para se continuar indo em frente. É por ele que passa o futuro desta empresa.

Ao mesmo tempo em que as barreiras vão sendo ultrapassadas, a direção da empresa reforça que profundas mudanças estão sendo estudadas para ser implementadas nos próximos meses. E é isso que será feito, já que este é o objetivo final: dar continuidade ao projeto que começou 26 anos atrás.

Tal continuidade só é possível graças a coragem de tratar a notícia como ela realmente é, não se submetendo aos desejos e caprichos de uns poucos que tentam ‘mandar’ na mídia estadual. A força de vida do jornal está, evidentemente, no seus leitores que, seja na edição impressa, seja na página eletrônica, sabem que aqui encontram a verdade.

3 SEMANÁRIOS

O Diário MS é resultado da fusão de três semanários: Panfleto, Jornal do Vale e Zangão. Foram eles que deram origem ao Diário do Povo, nome com o qual foi criado este jornal que hoje completa 26 anos de circulação em Mato Grosso do Sul.

O Panfleto, criado em 27 de agosto de 1983, era produzido às segundas e terças-feiras, para circular às quartas-feiras. O Zangão, após Vitoriano Carbonera Cales receber a autorização dos antigos proprietários, foi reeditado a partir de 1985. Circulava toda segunda-feira. E o Jornal do Vale, lançado em 1987, produzido e editado às quartas e quintas-feiras, para circular na sexta-feira.

Tendo Vitor Cales e Paulo Falcão como sócios, a primeira edição do novo jornal impresso estadual (o Diário do Povo) circulou em 15 de setembro de l993, sob um ambiente de grande expectativa. O primeiro editorial estampou: “Nasce uma nova era”. Na capa, uma foto aérea da cidade de Dourados, com uma manchete convidativa: “Bom dia Dourados e região”.

Aos poucos se consolidou como o jornal da região, aquela que assistiu à fecundação dos três embriões. Era, portanto, a mesma região que, por aceitação e incentivo, deu origem ao slogan do Diário do Povo: “O jornal de integração regional”.

A credibilidade, a seriedade e o profissionalismo no trato da notícia fortaleceram este veículo, projetando-o pelo Estado afora e garantindo seu espaço na imprensa sul-mato-grossense.

No entanto, uma ‘marca’ homônima em Campinas (SP) obrigou a direção a trocar o nome do jornal. Nasceu então o Diário MS, denominação criada pelo próprio fundador do jornal, Vitoriano Carbonera Cales, o Vitor, que desejava uma marca abrangente e não limitada somente a uma região.

A primeira edição com o novo nome circulou em 13 de dezembro de 2000, com dois cadernos coloridos e impressos em papel sulfite. Marcou também a mudança do antigo prédio, na rua Mato Grosso, para o endereço atual, na esquina das ruas Joaquim Teixeira Alves e Toshinobu Katayama.

DIÁRIO MS

Completando 26 anos de fundação, o Diário MS circula de segunda à sexta-feira. Tem capas e contracapas coloridas. Desde o dia 1 de abril de 2011, a empresa está unicamente sob a direção do jornalista Alfredo Barbara Neto, já que a sociedade anterior foi desfeita em comum acordo entre as partes envolvidas.