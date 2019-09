Encontro de ministros da Agricultura do Brics acontece esta semana, em Bonito

Objetivo é debater inovação tecnológica na agropecuária no contexto de aumento da população mundial e da demanda por alimentos

O EcoSesi – Observatório Socioambiental, localizado no município de Bonito (MS), recebe nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26), a 9ª Reunião dos Ministros da Agricultura do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que representa 40% da população mundial e 25% do PIB global.

O objetivo da reunião é debater a inovação tecnológica na agropecuária no contexto de aumento da população mundial e da demanda por alimentos.

Pela primeira vez anfitrião do encontro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) destacará o papel do incremento da conectividade no campo, da dispersão da Internet das Coisas (OiT) e o incentivo às startups do mundo do agronegócio, conhecidas como agritechs, para o avanço da produção agrícola sustentável, da produção de orgânicos, do combate às pragas e doenças e manutenção dos padrões fitossanitários dos alimentos.

Na avaliação do presidente da Fiems, Sérgio Longen, trata-se de uma grande oportunidade de o Brasil mostrar para o mundo essa integração entre turismo, meio ambiente e produção. “As práticas de Mato Grosso do Sul, de Bonito especificamente, são bastante adequadas para isso. O Sistema Fiems fica bastante orgulhoso de ter sido o local escolhido para receber essa reunião dos ministros do Brics porque, na idealização do EcoSesi, pensamos em projetos que envolvem a gestão ambiental da indústria”, recordou.

Ele acrescenta que o Senai tem atuado forte em logística reversa, que é uma demanda nacional, e na lei de resíduos sólidos, bem como no avanço do ambiente de negócios para a geração de energia fotovoltaica, cujos primeiros passos foram dados no EcoSesi Bonito. “Esperamos que, para além do Brics, o EcoSesi possa continuar fomentando grandes debates para sustentabilidade e preservação do meio ambiente”, declarou.