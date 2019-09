Empresário de 41 anos morre de infarto em Nova Andradina

O empresário Márcio Azuma, 41 anos, morreu no meio da manhã deste domingo, em Nova Andradina. Segundo informações do site ‘Jornal da Nova’, ele teve um infarto fulminante, pouco depois de ter participado de uma missa.

O empresário chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Cassems, mas faleceu durante o trajeto até a unidade de saúde.

Márcio era sócio-proprietário da loja Azuma Tintas e de Terraplanagem em Nova Andradina. Ele foi presidente da Acena (Associação Clube Esportivo de Nova Andradina) e era bastante atuante na comunidade católica do município.

Ele também integrava o Rotary Club Nova Andradina Centenário, no qual era muito participativo. Atualmente, ocupava o cargo de secretário e estava eleito para ser o presidente do clube no ano rotário 2020/21.

Até o fechamento deste texto, a família ainda não havia divulgado horário e local do velório.

Fotos: Reprodução/Redes Sociais