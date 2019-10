Empate entre Grêmio e Flamengo em PoA tem VAR como destaque

Time carioca teve dois gols anulados pelo árbitro de vídeo no primeiro tempo

Rogério Vidmantas

Nada de vencedor na partida de ida entre brasileiros pela semifinal da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (2), em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo empataram em 1 a 1 e levam a disputa aberta para a volta. No primeiro tempo, o time carioca chegou a marcar duas vezes, com Éverton Ribeiro e Gabriel, mas os lances foram invalidados com apoio do árbitro de vídeo. No segundo, Bruno Henrique abriu o placar e Pepê, quase no fim, empatou.

Os dois times voltam a se enfrentar dia 23, no Estádio do Maracanã. O vencedor garante vaga na decisão em Santiago, dia 23 de novembro. O Flamengo avança com empate sem gols e o Grêmio com empate de 2 a 2 em diante. Se o placar for repetido, a disputa termina nos pênaltis. Na outra semi, o River Plate-ARG está em vantagem sobre o Boca Juniors-ARG por ter vencido a ida por 2 a 0.

O jogo

A etapa inicial na Arena do Grêmio foi quase que totalmente rubro-negra. Bem armado e ataque entrosado, o Flamengo quase marcou aos sete, oito e nove minutos, com Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique. Aos 20, o primeiro lance polêmico. Filipe Luís levanta na área, Paulo Victor sai de soco, Everton Ribeiro pega a sobra na meia lua e bate rasteiro para marcar. O VAR chama atenção do árbitro Néstor Pitana, que revisa o lance e marca empurrão de Gabriel em Kannemann no início da jogada.

O Flamengo não desanimou e marcou outro três minutos depois. Bruno Henrique toca para Gabriel, já na área. O atacante bate cruzado e Paulo Vítor toca na bola, mas não evita o gol. Mais uma vez o lance precisa do VAR e o gol foi anulado por impedimento milimétrico do flamenguista. Depois, se o Grêmio não conseguiu equilibrar, pelo menos evitava do adversário levar perigo e manteve o placar em branco até o intervalo.

No segundo tempo, o Tricolor voltou melhor e a partida passou a ser jogada dos dois lados. O Grêmio teve chance de marcar aos cinco minutos em falha de Filipe Luís, mas Luan foi travado no chute. Aos nove, outra chance com Luan, mas o arremate foi por cima. O Flamengo chegou aos 15, com Gabriel em tabela com Bruno Henrique. O atacante bateu colocado, no canto, mas a bola foi para fora. Três minutos depois a melhor chance gremista em arrancada de Éverton, que ganhou dos marcadores e, da entrada da área, bateu forte e obrigou Diego Alves a fazer uma excelente defesa.

O bom momento tricolor seguiu, mas quem marcou foi o adversário. Aos 23 minutos, Arrascaeta cruzou da direita e Bruno Henrique, que entrou em velocidade, subiu mais que Rafael Galhardo e, de cabeça, marcou 1 a 0. O placar quase foi ampliado aos 34, mais uma vez com Gabriel, outro gol anulado por impedimento, desta vez com apoio do VAR apenas para confirmar a posição irregular. No fim, veio o empate. Em bela joga de Everton pela direita aos 42 minutos, o cruzamento veio forte pro meio e Pepê entrou para desviar a bola pro gol e fechar o jogo com empate em 1 a 1.