Emendas de Alan Guedes atendem escolas e entidades

O vereador Alan Guedes (DEM) decidiu priorizar os setores de infraestrutura e de equipamentos ao destinar parte da cota a que tem direito na apresentação de emendas individuais, de caráter impositivo, ao Orçamento do Município para 2020. São contemplados segmentos da área de educação, assistência social e de acolhimento em funcionamento no município.

Para atender o setor de educação, Alan Guedes indicou recursos da ordem de R$ 35 mil, destinados à cobertura do parque infantil do Ceim (Centro de Educação Infantil municipal) ‘Clarinda Mattos e Souza’, à reforma e adaptação dos banheiros da Escola Municipal ‘Sócrates Câmara’, instalação de armários planejados e arquivos na secretaria da Escola Municipal ‘Neil Fioravanti’ no CAIC, e para a reforma da cozinha da Escola Municipal ‘Elza Farias Kintschev’.

Também são indicados repasses mensais, em dez parcelas, de emenda impositiva proposta por Alan Guedes no valor global de R$ 10 mil, para aquisição de equipamentos, material permanente e produtos de consumo, entre outros, do Ceia (Centro de Integração do Adolescente ‘Dom Alberto’), mais R$ 7.5 mil com a mesma finalidade, ao Lar Ebenezer e outros R$ 7.5 mil, nos mesmos moldes, para a AAGD (Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados).

“Reconhecemos que esses valores, muitas vezes, não são suficientes para cobrir as demandas dessas instituições – a cota parlamentar do vereador é pequena, na verdade -, mas, acreditamos que é possível realizar um esforço conjunto, com os demais colegas, para que o Município também se sensibilize da importância do trabalho que precisamos, todos juntos, fazer para melhorar a qualidade do atendimento prestado e a vida das pessoas em sociedade”, considerou o vereador Alan Guedes ao elencar essas emendas.