Embrapa disponibiliza cartilha com foco no público infanto-juvenil

Se por um lado o campo está cada vez mais tecnológico e o conceito de Agricultura 4.0 crescentemente presente nas propriedades agrícolas, por outro técnicas primitivas como o uso do fogo por vezes ainda são utilizadas como estratégia para o manejo de áreas. Uma cartilha voltada para crianças e jovens sobre essa temática está sendo disponibilizada ao público a fim de contribuir para uma mudança de costume nesse sentido.

A publicação “Três famílias e o fogo – um encontro no Cerrado” conta a história de três famílias que aprendem sobre o uso do fogo no Cerrado e suas consequências. Alunos do quinto ano da Escola Classe 111 sul foram os primeiros a receber a cartilha na última quarta-feira (11), Dia do Cerrado, durante visita do grupo à Embrapa Cerrados (Brasília, DF).

“Apesar de se tratar de um conto, os elementos da história foram fundamentados em estudos sobre produtores rurais, aspectos motivacionais do uso do fogo na agricultura e em informações técnicas pesquisadas pela Embrapa no âmbito do projeto”, explica Renato Berlim, da Embrapa Cerrados, um dos autores da publicação. “O que se buscou foi ir além do certo ou errado, mas ensinar por meio das experiências dos personagens. Sabemos que essa prática é algo cultural nas comunidades e nada mais eficaz do que tentarmos mudar a mentalidade dos jovens, fazer um trabalho de base mesmo”, explica o pesquisador da Embrapa Cerrados, Eduardo Cyrino.

De acordo com ele, apesar de muitas vezes usar o fogo em suas propriedades para limpeza e preparo do terreno antes do plantio, os agricultores entrevistados durante a pesquisa afirmaram conhecer os problemas que podem ocorrer a partir de uma perda de controle e se mostraram abertos à mudança de postura. “Atividades participativas de orientação, realizada por parte dos órgãos de governo, a partir dessas demandas, podem contribuir significativamente para melhorar a condição de vida deles e minimizar a utilização dessas práticas. O fato é que ficou constatado que há a necessidade de que eles sejam orientados e treinados nesse sentido”, afirma Cyrino.

A cartilha é um dos produtos do projeto de pesquisa intitulado “Projeto Cinzas: aspectos motivacionais de uso do fogo e efeitos sobre a água e o solo como subsídios para a mitigação dessa prática na agricultura”, desenvolvido pela Embrapa Cerrados e apoiado pelo CNPq. A produção do documento foi patrocinada pela FAP/DF.

