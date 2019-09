Em pleno Black Friday, brasileiro é executado na Linha Internacional em Ponta Porã

Um homem foi morto a tiros na Linha Internacional, entre a Avenida Marechal Floriano localizada em Ponta Porã e a Rua Dr. Francia em Pedro Juan Caballero. O crime aconteceu por volta das 15h10 de sábado (7).

A vítima é o brasileiro Luan Silva da Cruz, de 26 anos, mais conhecido como “Neguinho”, que cumpria pena no regime semi-aberro. De acordo com informações, os autores estavam em um carro quando desferiram vários disparos de 9mm e fuzil contra Neguinho, que morreu na hora. Após ser alvejado, o carro dirigido pela vítima parou com os pneus traseiros no lado paraguaio e com os pneus dianteiros no lado brasileiro.

O caso foi atendido por policiais brasileiros e paraguaios, mas o Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso será investigado.

A policia investiga se Luan Silva tinha alguma ligação com o crime organizado na fronteira já que este tipo de execução sempre é atribuído à disputada de traficantes e a facções criminosas que disputam o controle do tráfico de armas e drogas na região.

O crime aconteceu quando a fronteira às voltas da promoção Black Friday. Havia muita movimentação na local na hora do crime e por sorte nenhuma pessoa que passavam por perto ficou ferida atingida pelos diversos disparos que foram feitos.

(Com informações de MS Em Foco e Ponta Porã Informa)

