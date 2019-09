Em nova reviravolta, TJ-MS suspende afastamento de Pedro Pepa e Cirilo

Os dois devem reassumir esta semana; Idenor também conseguiu decisão favorável, mas por enquanto apenas na área cível

Helio de Freitas

Especial para o Diário MS

Dois dos três vereadores afastados por denúncias de corrupção vão reassumir os cargos na Câmara de Dourados ainda nesta semana. Em julgamento na quinta-feira, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu, por 2 a 1, suspender o afastamento de Pedro Pepa (DEM) e Pastor Cirilo Ramão (MDB).

Presos pela primeira vez em dezembro de 2018 no âmbito da Operação Cifra Negra, que investiga suposto esquema de corrupção no Legislativo douradense, os dois ficaram oito meses fora da Câmara e nesse período foram substituídos pelos suplentes.

No dia 19 de agosto, após liminar do presidente do Tribunal de Justiça Paschoal Carmello Leandro suspender o afastamento, Pepa e Cirilo reassumiram, mas ficaram menos de duas semanas na Câmara.

Nove dias depois da posse, o juiz de segundo grau do Tribunal de Justiça Lúcio R. da Silveira, relator do caso na 1ª Câmara Criminal, entendeu que a liminar de Carmello Leandro valia apenas para o processo cível e que na área criminal eles continuavam afastados.

No dia 29 de agosto, o juiz da 1ª Vara Criminal de Dourados Alessandro Leite Pereira expediu mandado de prisão preventiva e novo afastamento de Pepa e Cirilo. Eles foram presos durante sessão da Câmara, no dia seguinte. Dois dias depois, foram soltos por decisão monocrática do desembargador Divoncir Schreiner Maran, que manteve o afastamento de “qualquer espécie de função e cargo público até o final da instrução processual”.

Entretanto, no julgamento do habeas corpus pelos três desembargadores da 1ª Câmara Criminal, no dia 19 deste mês, o afastamento caiu mais uma vez e os dois devem reassumir as cadeiras atualmente ocupadas por Marinisa Mizoguchi (PSB) e Marcelo Mourão (PRP).

A reportagem apurou que por unanimidade os três desembargadores decidiram cancelar as medidas cautelares anteriores e impor novas regras para que Pepa e Cirilo continuem em liberdade.

O relator Lúcio da Silveira votou contra a recondução deles aos mandatos, mas os outros dois integrantes da Câmara Criminal, desembargadores Emerson Cafure e Elizabete Anache, contrariam o voto do relator e decidiram que Pepa e Cirilo devem reassumir suas cadeiras no Legislativo de Dourados.

Advogados que atuam na defesa dos vereadores afirmam que agora o Tribunal de Justiça vai comunicar o juiz de 1ª instância sobre a decisão para que ele determine à presidência da Câmara a nova convocação de Pedro Pepa e Cirilo Ramão.

Idenor Machado

Na sexta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça Paschoal Carmello Leandro também suspendeu o afastamento do vereador Idenor Machado (PSDB), outro denunciado na Operação Cifra Negra.

Entretanto, a decisão vale apenas na área cível, por isso Idenor ainda não pode reassumir o mandato. Ainda na sexta a defesa solicitou a suspensão do afastamento também no âmbito criminal, segundo o advogado Felipe Azuma. A decisão deve sair nesta semana.