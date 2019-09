Em nova denúncia, Ministério Público de SP acusa Najila e ex-marido por fraude processual

Na última terça-feira (17), o MP denunciou a modelo por denúncia caluniosa e extorsão.

Por Bruno Tavares (G1)

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou nesta quinta-feira (19) a modelo Najila Trindade Mendes de Souza e o ex-marido dela, Estivens Alves, pelo crime de fraude processual no caso em que a modelo acusou o jogador Neymar de estupro durante encontro em Paris, na França, no dia 15 de maio.

Na terça (17), o MP já tinha oferecido denúncia contra Najila pelos crimes de denunciação caluniosa e extorsão.

No dia 10 a Polícia Civil indiciou Najila por fraude processual, denunciação caluniosa e extorsão. Enquanto que seu ex-marido, Estivens Alves, foi denunciado por fraude processual e divulgação de conteúdo erótico.

O indiciamento de Najila veio após a conclusão de dois inquéritos que tramitavam no 11º DP (Santo Amaro) que envolviam Neymar. As peças são desdobramentos do caso investigado e encerrado junto à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, sob a presidência da Doutora Juliana Lopes Bussacos.

O pai de Neymar entrou com a ação de denúncia caluniosa e tentativa de extorsão de Najila. A modelo, por sua vez, denunciou o ex-marido por divulgação de conteúdo erótico.

CASO ARQUIVADO

A investigação sobre o suposto estupro foi arquivada em julho, depois de a polícia decidir por não indiciar Neymar. Os depoimentos e provas apresentados à Polícia Civil pela modelo Najila Trindade, que acusou o jogador Neymar de estupro e agressão, apresentaram “incongruências”, conforme escreveu a delegada que investigou o caso no relatório final do inquérito.

Após dois meses de investigação, a delegada Juliana Lopes Bussacos anunciou que o caso estava encerrado. “Eu concluí a investigação e deliberei por não indiciar o investigado por ausência de elementos suficientes para tanto”, afirmou.

No relatório final, a delegada concluiu que “diante dos elementos colhidos no curso da investigação policial, não vislumbro elementos para o indiciamento do investigado, uma vez que as versões são conflitantes, com incongruências nas declarações da vítima e, principalmente, nas provas apresentadas pela mesma”.

CRONOLOGIA DO CASO

Início de maio

Najila mantém contato via rede social com Neymar e ambos passam a se corresponder

Eles acertam a ida de Najila a Paris, com passagem paga pelo jogador

15 de maio

Neymar e Najila se encontram num hotel em Paris, onde ela estava hospedada

Neste dia, segundo a modelo, ela foi vítima de agressão e de estupro

16 de maio

Os dois voltam a se falar por um aplicativo de mensagens. Ela diz que quer ver o jogador de novo. Neymar diz: “Claro que eu quero transar com você de novo”.

O jogador vai de novo ao hotel em que Najila está. Um vídeo mostra a modelo agredindo o jogador a tapas no quarto. O vídeo é interrompido sem mostrar o desfecho da cena;

Neymar deixa o hotel. Mais tarde, os dois trocam mensagens por uma rede social: a modelo envia uma foto com marcas no corpo dela. Neymar responde dizendo que ela havia sido culpada pelas marcas. “Tá doido?”, questionou a modelo, afirmando que pediu para o jogador e que Neymar chegou a pedir desculpas a ela

21 de maio

Já de volta ao Brasil, Najila se submete a um exame com o médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli. O laudo aponta hematomas, arranhões nos glúteos, transtorno ansioso e depressivo e traumatismos superficiais não especificados

31 de maio

A modelo registra ocorrência de estupro em uma delegacia de São Paulo

1º de junho

O caso vem a público. O pai do jogador diz que o atleta é vítima de uma tentativa de extorsão; o advogado que representava Najila na ocasião nega

2 de junho

Neymar grava um vídeo em que diz que a relação dos dois foi consentida. “Foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal (…) Agora fui pego de surpresa por causa disso”

3 de junho

Escritório de advocacia contratado por Najila rescindiu o contrato com a cliente, alegando que ela havia relatado para os advogados que havia sofrido uma agressão, mas não mencionou estupro.

5 de junho

Em entrevista, a modelo disse que se recusou a manter relação sexual com o jogador porque não havia preservativo; segundo ela, ele a virou e bateu violentamente nas nádegas dela.

6 de junho

Neymar depõe em uma delegacia do Rio. Na saída, agradece pelo apoio. “Me senti muito amado.”

7 de junho

Najila presta depoimento em delegacia de São Paulo e diz que vídeo com Neymar estava em tablet que foi furtado.

00:00/04:27

10 de junho

Segundo advogado de Najila abandona o caso.

12 de junho

Estivens Alves, ex-marido de Najila, presta depoimento na 6ª DDM. Segundo o advogado dele, Estivens vai falar sobre a visita que fez ao apartamento de Najila para retirar o tablet e o notebook do filho do casal.

13 de junho

Neymar depõe em delegacia de São Paulo.

18 de junho

Najila depõe novamente sobre caso Neymar após Justiça determinar que ela entregasse o celular, porém, advogado da modelo diz que celular de Najila sumiu depois que ela deu o 1º depoimento sobre caso Neymar.

19 de junho

Najila entrega novo celular para a polícia após sumiço do aparelho que usou para falar com Neymar, segundo o advogado dela.

28 de junho

Amiga da modelo, Yasmin Abdalla presta depoimento para esclarecer como se deu o sumiço do celular de Najila que teria sido usado para gravar o segundo encontro com Neymar em Paris.

1º de julho

Polícia pede mais prazo para investigar o caso.

11 de julho

MP concorda com pedido da polícia por mais prazo para investigar.

12 de julho

Justiça dá mais prazo para a polícia concluir o inquérito.

29 de julho

Delegada conclui inquérito sem indiciar Neymar.