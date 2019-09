Em liminar, juiz barra novo contrato entre município e Sanesul

Por Helio de Freitas

Especial para o Diário MS

O juiz da 6ª Vara Cível José Domingues Filho concedeu na tarde desta segunda-feira (09) liminar ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul e suspendeu a assinatura do contrato de renovação da concessão dos serviços de saneamento básico entre a Sanesul e o município de Dourados.

A concessão assinada em 1999 venceria neste dia 9 de setembro, mas por decisão do próprio magistrado, foi prorrogada por mais seis meses, para evitar danos à população. Nesse tempo, segundo o juiz, prefeitura e Sanesul deverão “cumprir as formalidades previstas no ordenamento jurídico, notadamente a Lei 11.445/2007, e melhor discutir com a sociedade local os termos da concessão que se pretende realizar”.

Na decisão, o juiz cita ser de conhecimento público e notório que o município tem enfrentado situação caótica no que se refere à gestão dos serviços públicos em razão de grave crise financeira, marcada pelo atraso no pagamento dos salários dos servidores, além de crises nas áreas de saúde e da educação.

Segundo ele, o encontro de contas proposto entre as partes, “aponta para renúncia de receitas em favor de uma contratação com diversos vícios que a maculam”.

José Domingues Filho continua: “tais irregularidades afastam o ‘interesse público’ na celebração do contrato de programa, em detrimento de direitos fundamentais básicos dos cidadãos do município de Dourados, como meio ambiente equilibrado, saúde, educação, transporte”.

Ao conceder a liminar, o magistrado afirma que a minuta do contrato não observa os requisitos previstos na Lei Federal n. 11.445/2007.