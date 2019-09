Eleita Miss Terra MS 2019, modelo corumbaense mira novos concursos

Jéssica Barbosa Moreira, consultora do Boticário, se diz surpresa com o resultado e se prepara para próximos desafios da carreira

Os anos de dedicação, trabalho e preparação renderam bons frutos para a modelo e acadêmica de Letras corumbaense, Jéssica Barbosa Moreira, de 21 anos. Isso porque, na noite de sábado (07) ela foi eleita Miss Terra Mato Grosso do Sul 2019. A vencedora fez bonito no desfile e se diz surpresa com o resultado alçado. O evento durou cerca de três horas e contou com participação de outras nove candidatas.

Jéssica conta que sempre teve o sonho de ser modelo, mas que veio de uma família bastante humilde e, por isso, precisou lutar com mais afinco para que esse propósito se tornasse realidade. “Fui criada na zona rural e sempre trabalhei com meu pai, íamos para a feira juntos, e inclusive sou técnica em agropecuária. Mesmo com minha vontade de ser modelo, priorizei ajudar a minha família”, relata.

A jovem, no entanto, não deixou de lado seu desejo de ser modelo. “Desde criança, eu sempre quis isso para minha vida, só que minha família tinha pouco recursos. Aos 10 anos surgiu uma oportunidade e consegui participar de um concurso em Corumbá, onde fiquei em primeiro lugar”, lembra. A partir daí, outros concursos de beleza foram surgindo e Jéssica passou a ficar mais familiarizada com o universo da moda.

Ela conta que, no início, seu pai fora um pouco mais ciumento. “Ele sempre me apoiou em todas as decisões, mas dizia que mulher, além de bonita, deve focar nos estudos também”. E assim, ela ingressou no curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Segundo ela, o apoio da família, em especial seus pais, e o estímulo aos estudos, foi fundamental.

Para participar do Miss Terra MS 2019, Jéssica ficou três dias junto às demais candidatas, onde puderam interagir e participar de aulas de passarela. “Foi uma vivência única. Não esperava que fosse alcançar o primeiro lugar. Estudei e batalhei muito por isso, e pedi para Deus me iluminar, fazendo o que fosse melhor para mim”, diz.

Além do trabalho como modelo, Jéssica é também consultora de vendas do Boticário em Corumbá há três anos. “Trabalhar com o setor de beleza foi essencial e me ajudou muito. Foi um estímulo a mais, me inspirou muito em minha vivência como modelo, me fez acreditar em meu potencial”, completa. Agora, a modelo se prepara para participar de novos concursos.

Realizado pelo estilista Claudinei Aquino, esta foi a segunda edição do Miss Terra Mato Grosso do Sul 2019, que trouxe como uma de suas propostas resgatar os valores culturais e familiares do Estado.