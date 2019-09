Dourados terá palestra sobre como emponderar pessoas com deficiência no dia 14

A cidade de Dourados recebe pela primeira vez uma palestra com Alex Duarte, criador do filme “Cromossomo 21”, do documentário “Expedição 21- Uma jornada pela independência”. Educador social e cineasta, ele apresentará uma experiência enriquecedora sobre como lidar com as diferenças, julgamentos e fortalecimento de estado emocional. O evento será dia 14 de setembro, às 15 horas, no Teatro Municipal, e a entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Percorrendo o País, Alex Duarte tem como proposta apresentar nova visão sobre o universo da diversidade. Há dez anos ele atua com a inclusão social no Brasil e em outros países.

O objetivo da palestra é a de levar uma experiência aos pais, familiares, educadores, profissionais que atuam com pessoas com deficiência sobre como lidar com as diferenças e o destino, julgamentos e fortalecer o estado emocional.

Por trabalhar com empoderamento pessoal, Alex busca desenvolver nas pessoas atitude mental positiva, para que elas possam ver a deficiência como algo que possa alavancar oportunidades por meio de atitudes e de inclusão e que jamais seja vista como isolamento.

Promovido pela Associação Doura Down de Dourados e com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a palestra terá ainda um conteúdo exclusivo sobre a Expedição 21, a Primeira Imersão de Pessoas com Deficiência Intelectual da América Latina, com um estudo na prática sobre como o ambiente favorece o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências.

O programa Fantástico da Rede Globo já exibiu o trabalho de Imersão de Alex, que retrata o dilema de dependência das pessoas com deficiência, mas que se tiverem a oportunidade de aprender as tarefas do dia a dia na prática, sem ser excluída de qualquer processo de participação social em condições de igualdade, a realidade passa a ser transformadora, com ganho de independência e transformação de vida.

Conheça mais sobre o projeto “Cromossono 21” no site https://cromossomo21.com.br/sobre/

Mais informações sobre o evento: (67) 99691-3514