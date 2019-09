Dourados terá “Concerto para a Vida” no dia 28

A Orquestra Filarmônica Musicandhope, da Primeira Igreja Batista em Dourados, vai apresentar no próximo dia 28 a partir das sete e meia da noite o Concerto para a Vida, o espetáculo é dedicado ao profissionais envolvidos no salvamento e valorização da vida como médicos, enfermeiros, bombeiros, paramédicos, socorristas, técnicos de emergência, Samu, entre outros profissionais, familiares.

Sob a batuta do maestro André Rosa, os músicos apresentarão um repertório com arranjos, adaptações e composições originais. “Nós ofereceremos um concerto para embalar os corações e que sirva como um balsamo, um refrigério e um momento de paz para aqueles que se dedicam para salvar e valorizar vidas”, disse o maestro.

O ingresso para o concerto será 1 quilo de alimento não perecível e tudo que for arrecadado será destinado aos projetos sociais da Primeira Igreja Batista de Dourados que sediará o evento.

O pastor André Rosa é maestro, arranjador e compositor, além de tocar trombone, piano, violino e outros instrumentos. Possui mestrado em psicologia da música.

André residiu por algum tempo no Estados Unidos onde aperfeiçoou ainda mais seu conhecimento musical, desempenhando com muita maestria o aprendizado musical com ênfase em violino para crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvendo este trabalho quase todos os dias da semana em Dourados e, uma vez por semana em Campo Grande.

Na capital o pastor André Rosa residiu antes de vir fixar residência em Dourados e, todas às segundas-feiras estava na AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) com violinos para ensinar as crianças que fazem tratamento contra o câncer.