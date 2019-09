Dourados e Itaquiraí são municípios com maior número de vagas de emprego nesta segunda-feira

Para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul tem 600 vagas de emprego nesta segunda-feira (09.09). Além da Capital, os municípios de Itaquiraí e Dourados são as cidades com maior número de vagas abertas.

Em Campo Grande são 160 vagas, sendo as oportunidades em diversas áreas, entre elas a de arrumadeira de hotel, atendente de farmácia, masseiro, trabalhador rural e fonoaudiólogo. Para os municípios do interior do Estado as oportunidades vão de marceneiro a laboratorista industrial.

Ao todo são 440 vagas para os seguintes municípios: Itaquiraí (86), Dourados (81), Costa Rica (40), São Gabriel do Oeste (32), Nova Alvorada do Sul (26), Três Lagoas (23), Corumbá (20), Ponta Porã (17), Nova Andradina (15), Maracajú (13), Guia Lopes da Laguna (13), Aquidauana (9), Bataguassu (10), Batyporã (3), Coxim (6), Eldorado (5), Ivinhema (5), Jardim (5), Naviraí (3), Rio Brilhante (4), Rio Verde de Mato Grosso (6), Sidrolândia (9), Sonora (9),

Para participar do processo seletivo é necessário procurar a Funtrab, ou unidade da Casa do Trabalhador, nos municípios do interior, tendo em mãos RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Outra forma de participar, é baixando o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e agendar entrevista com o empregador. O app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário pré-agendado.

A Funtrab alerta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. A relação completa de vagas pode ser conferida aqui.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo