Douradense disputa título de melhor jogador do Paulista Sub-20

Wesley, com oito gols, se destaca na campanha do Santos FC, agora na terceira fase da competição

Rogério Vidmantas

A temporada 2019 tem sido das mais felizes para o meia douradense Wesley Santos, do Santos FC. Além de se destacar nas competições de base que o Peixe disputa desde o ano passado, o jogador entrou no radar do técnico Jorge Sampaoli, sendo chamado para compor os treinos do elenco profissional, primeiro durante o Campeonato Paulista e, mas recentemente, durante o Brasileirão, sendo inclusive cotado para compor a delegação na partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na 15ª rodada.

Agora, o Wesley, 18 anos, tem uma nova disputa pela frente, essa individual. O jogador está entre os cotados para figurar entre os melhores do Campeonato Paulista Sub-20. A eleição está sendo feita pelo site Melhores da Base (www.melhoresdabase.com.br) e é aberta a todos os internautas que votam nos escolhidos de cada posição, além de membros de comissão técnica. A eleição dura durante toda a competição, que está abrindo a terceira fase.

Apontado como um dos melhores meias do campeonato, Wesley disputa a liderança na posição com o Lucas de Paula, do Nacional. O douradense chegou a liderar, mas até o momento do fechamento deste texto, o jogador do time da Rua Comendador Souza tomou a frente com quase 2.800 votos, contra cerca de 2.100 de Wesley. Atrás deles estão Jeferson, do São Bernardo, e Markson, do São Caetano. Entre todos os jogadores, o mais votado até agora é o volante do São Paulo, Lucas Fasson, com mais de 3.500 votos.

Atleta com a carreira gerenciada pela empresa sul-mato-grossense Soccer Union, Wesley tem contrato com o Santos até o fim de 2021. Além do Paulista Sub-20, onde já marcou oito gols, o meia tem sido aproveitado em outras competições de base, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o de Aspirantes, onde os clubes podem escalar jogadores até 23 anos.