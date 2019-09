Dony De Nuccio visita o SBT e confirma negociações com o canal

Por RD1

Desde que pediu demissão da Globo no início do mês passado, Dony De Nuccio tem estudado alguns convites que tem recebido para retornar à TV, e pelo visto, propostas de trabalho não faltam para o ex-âncora do Jornal Hoje.

De acordo com a coluna de Flávio Ricco, do UOL, o jornalista fez uma visita ao SBT, na última terça-feira (24), para uma reunião com os executivos da emissora a fim de negociar a transferência para o canal de Silvio Santos.

“Estive lá [terça-feira]. Tenho conversado com eles, assim como com outras emissoras, pra falar de projetos e decidir sem pressa o melhor passo pro futuro”, afirmou De Nuccio à publicação.

Ainda segundo a coluna, em meados de agosto, o apresentador teria sido sondado pela Band e Record para fazer parte dos seus respectivos elencos. O profissional também estaria na mira da CNN Brasil, que levou outros nomes da Globo como Monalisa Perrone e o casal de repórteres Mari Palma e Phelipe Siani.

Vale lembrar que, no início do mês, Dony afirmou que estava “desenvolvendo alguns projetos que há tempos tinha vontade de implementar”, após passar por um período longe das redes sociais depois do seu desligamento do canal dos Marinho.