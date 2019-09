Dois peões de A Fazenda 11 já posaram peladões na G Magazine

A nova edição de A Fazenda teve sua estreia nesta terça-feira (11), e com ela começaram a surgir questões do passado dos participantes do reality rural. A recente polêmica que surgiu é a dos ensaios de nu masculino.

Um dos participantes da 11ª edição de A Fazenda que já exibiu seu corpo como veio ao mundo é o ex-jogador de futebol Túlio Maravilha, 50 anos. O ex-atleta foi uma das capas da extinta revista masculina, G Magazine.

Em seu auge no ano de 2003 a revista matou a curiosidade de diversos brasileiros em saber o que os jogadores traziam embaixo dos trajes esportivos. Entre essas personalidades, Túlio foi o atleta escolhido para estrelar um ensaio nu.

Túlio Maravilha (Reprodução/GMagazine)

Outro participante que também teve suas partes íntimas estampadas nas páginas da revista G Magazine, foi o ex-Dominó e ex-galã global, Rodrigo Phavanello. Em 1999 Phavanello causou ao surgir como capa da G.

Como falado aqui no Observatório G, o artista faz parte das seletas capas inesquecíveis da G. O seu primeiro ensaio foi tão bem avaliado pelos assinantes, que Phavanello chegou a posar uma segunda vez para a revista, se tornando um dos famosos mais marcantes a passarem pela publicação.

Rodrigo Phavanello (Reprodução/GMagazine)