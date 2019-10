Dois jogos atrasados completam rodada do Brasileirão nesta quarta

Corinthians vai à Chapeco e Atlético-MG recebe o Vasco em Belo Horizonte

Rogério Vidmantas

Duas partidas atrasadas da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecem nesta quarta-feira (2), às 18h15 (MS). Jogos de Corinthians e Atlético-MG, que disputaram a semifinal da Copa Sul-Americana na última semana, completam a rodada, deixando todos os times com 22 jogos disputados.

Na Arena Condá, a lanterna Chapecoense-SC recebe o Corinthians, quarto colocado com 38 pontos. Os objetivos mostram bem as situações antagônicas dos dois times. Se vencer ou pelo menos empatar, a Chape devolve a última posição para o conterrâneo Avaí-SC, mas seguirá em situação crítica na competição. Já o Timão, se confirmar o favoritismo, alcança o Santos na terceira posição, embora seguirá em desvantagem em relação aos critérios de desempate.

No Estádio Independência, clássico entre dois times com campanhas irregulares. O Atlético-MG, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, recebe o Vasco da Gama. O Galo tenta manter a reabilitação depois de vencer o Ceará no fim de semana. Tem 30 pontos na décima posição e, se vencer, toma a nona posição do Athletico-PR. O time carioca tem 24 pontos e está na 14ª posição e tenta, se vencer, trocar de lugar com o Fortaleza-CE.