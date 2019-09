Dois assaltantes morrem em troca de tiros com a polícia

Por Adriano Fernandes e Helio de Freitas

(Campo Grande News)

Dois assaltantes morreram no começo desta noite (17) durante troca de tiros com a polícia em Dourados, cidade a 233 quilômetros de Campo Grande.

A dupla estava tentando roubar uma loja de equipamentos de construção civil para locação, no cruzamento das ruas João Vicente Ferreira com a Cider Cerzósimo de Souza, no Jardim Tropical, quando foram surpreendidos pela Polícia Militar. O proprietário da empresa também mora no mesmo endereço.

Os suspeitos teriam chegado ao local de moto e ao notarem a presença dos policiais, atiraram contra os agentes que revidaram. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde, mas morreram logo após darem entrada.

As informações, ainda extraoficiais são de que um dos criminosos era Gabriel González dos Santos, de 16 anos, suspeito considerado de alta periculosidade e que acumulava diversas passagens pela polícia. Duas armas foram apreendidas no local, sendo que uma delas era de brinquedo

(Com a colaboração de Adilson Domingos)