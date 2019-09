DOF apreende veículo que seguia para Três Lagoas com 40 quilos de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de terça-feira (3), um veículo Chevrolet Corsa Pick-Up de cor branca, com placas de Três Lagoas, carregado com 39 volumes prensados de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, com peso total de 40 quilos.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização, na região de Ponta Porã (MS). Ao fazer a vistoria no veículo, os policiais descobriam a droga em um compartimento oculto.

O condutor, um homem de 55 anos de idade, disse que pegou o veículo já com o entorpecente em Ponta Porã e que foi, contratado, para entregar em Três Lagoas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem foi autuado, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.

DENÚNCIAS

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.