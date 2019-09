DOF apreende dois veículos com mercadorias do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de segunda-feira (23), dois veículos carregados com isqueiros e cadeados de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

As apreensões ocorreram durante abordagem do policiamento para fiscalização na região de Laguna Carapã (MS). O veículo Fiat Uno com placas de Araraquara (SP) estava carregado com 27 caixas de isqueiros. O veículo Kadet com placas de José Bonifácio (SP) estava carregado com 20 caixas de cadeados e 22 caixas de isqueiros.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior encaminhamento à Receita Federal de Ponta Porã. Após a confecção do Boletim de Ocorrência, os condutores foram liberados.