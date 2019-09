DOF apreende 4 veículos com mercadorias do Paraguai em Maracaju

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta quinta-feira, quatro veículos carregados com mercadorias, cigarros e pneus contrabandeados do Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

As apreensões ocorreram durante abordagem do policiamento para fiscalização na região de Maracaju. Os quatro veículos estavam carregados com 31 caixas de óculos; 25 caixas de essência para narguilé; 03 pneus; e, 200 pacotes de cigarros.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior encaminhamento à Receita Federal de Ponta Porã. Um dos veículos foi abandonado pelo condutor, que não foi localizado.