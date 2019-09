Dicas para quem quer trabalhar com vendas

Entre as opções para quem deseja trabalhar com vendas, a diversidade é grande. Um exemplo é abrir uma franquia – e existem algumas, fáceis de encontrar na internet, que podem ser abertas com pouco investimento inicial e ainda possibilitam trabalhar de casa. Elas envolvem serviços que abrangem desde fazer unhas a vender cursos de capacitação para diferentes áreas profissionais.

Alguns especialistas defendem que trabalhar nessa área te ajudará em qualquer outra ocupação, já que você terá que aprender e aprimorar habilidades de negociação, atendimento ao cliente, comunicação e planejamento − além das habilidades de ser curioso, de perguntar, de realizar gerenciamento de projetos e de gerar resultados.

Tais aspectos são igualmente essenciais para iniciantes na área e pelos aspirantes a vendedores.

EMPATIA

A famosa conversa de vendedor, estratégia bastante difundida até bem pouco tempo, já não funciona como antes. A velha técnica tem sido substituída por competências e atitudes muito valorizadas, como a empatia e a solução problemas. A empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro – o cliente, nesse caso – para entender as dores e as necessidades dele. É necessário, portanto, ouvir mais e falar menos, procurando auxiliar o cliente no processo de compra, ao mesmo tempo que o deixa à vontade para decidir que produtos levar, quantos e se vai mesmo efetuar a compra. O auxílio no processo de compra passa também por dizer que você não tem a solução ideal para o cliente, se for o caso em questão.

A solução de problemas, por sua vez, relaciona-se a uma assessoria particular ao cliente – o que agrega valor ao serviço prestado, gerando fidelização dos clientes. Assim como a empatia, ela também passa por falar menos e ouvir mais, com o objetivo de identificar as necessidades do futuro comprador e poder indicar a solução mais adequada.

DIFERENCIAIS

Saber como trabalhar com vendas online – o que se dá realmente de forma diferente que no trabalho de vendas em campo – é um dos aspectos que os especialistas ressaltam.

Para quem está mirando oportunidades mais diretas no setor de vendas, o Saiba mais abaixo reúne dicas extras. E a sugestão para quem já passou pelo processo seletivo, mas não foi chamado à próxima etapa, é buscar feedback. Ao entrar em contato novamente com a empresa, você pode se colocar à disposição para que te procurem caso algum dia precisem de qualquer coisa. Isso mostrará boa vontade, um ativo a longo prazo.

SAIBA MAIS

Dicas práticas para quem quer trabalhar com vendas:

– Trabalhe em seu LinkedIn. É o seu currículo público. Especialmente no segmento de vendas, seu LinkedIn contará a história de sua carreira. Se os seus números forem bons, você irá exibi-los. Na área de vendas, você usa estudos de casos e depoimentos. Vender a si mesmo é a mesma coisa: você deve receber avaliações, do contrário, corra atrás de algumas. Os clientes também querem ver isso. Obtenha alguns com seus colegas.

– Ao responder uma postagem no LinkedIn, faça com que amigos confiáveis se conectem a você.

– Faça um backchannel: peça para alguém que conheça o recrutador, e que seja confiável na área, fazer uma introdução. Isso pode ajudar a chegar ao seu objetivo.

