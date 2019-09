Diário MS, 26 anos

Este jornal completa hoje, dia 15 de setembro, 26 anos de fundação. Nasceu do sonho de Vitoriano Carbonera Cales e Paulo Afonso Falcão para se consolidar com um dos mais importantes veículos de comunicação de Mato Grosso do Sul, sempre priorizando o bom jornalismo e valorizando o noticiário local, regional e estadual.

Ao longo desses 26 anos o Diário MS construiu uma relação de fidelidade e respeito aos seus leitores, assinantes e anunciantes, colocando a notícia sempre em primeiro lugar com coragem para publicar o que muitos veículos insistem em ignorar ou esconder por conveniência.

O Diário MS, mesmo em tempos de limitação para o jornalismo impresso, dos excessivos aumentos de preços do papel, das chapas, da tinta, da energia elétrica, entre outros, não abre mão de valorizar sua principal matéria prima: a notícia.

É por isso que muitas vezes o leitor só encontra nas páginas do Diário MS a notícia que outros veículos não têm coragem de publicar e essa postura fez deste matutino uma leitura obrigatória para aqueles que admiram o bom jornalismo e que não abrem mão da verdade, da ética e da credibilidade.

Porta voz da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul e dos municípios que formam a região da Grande Dourados, o Diário MS tem consciência da sua importância no contexto da informação e, sobretudo, no papel de porta voz da sociedade diante de desmandos ou improbidade no trato da coisa pública.

Os incautos sabem que seus erros um dia serão notícia nas páginas do Diário MS, seja por meio de matérias jornalísticas e investigativas ou nas colunas de política que não usam meio termo para informar, sempre com respeito ao leitor e compromisso com a verdade.

São 26 anos escrevendo a história de Mato Grosso do Sul, superando obstáculos impostos por governos e governantes que não aceitam seus nomes vinculados às manchetes negativas, mas nem mesmo o poder econômico de setores da política conseguiu calar o Diário MS.

Ao completar mais um ano de circulação, este matutino renova o compromisso de seguir firme na missão de informar com verdade e credibilidade, enfrentando as forças ocultas e eminências pardas do poder para que nosso leitor receba todo dia uma edição diferente, mas sempre igual na essência da ética, da credibilidade e da verdade, ingredientes indispensáveis para um jornal que se propõe a fazer jornalismo.