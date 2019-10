Délia volta a escalonar salários e na 2ª paga quem ganham até R$ 5.739

Prefeitura informou que 6.350 servidores recebem no quinto dia útil; 828 servidores receberão em data indefinida

DA REDAÇÃO

A história vai se repetir neste mês em Dourados. Mesmo com ação na Justiça movida pelo Ministério Público, a prefeitura vai escalonar o pagamento do salário dos servidores municipais, assim como faz desde o ano passado devido ao colapso financeiro que afeta o município.

Ontem, a assessoria da prefeita Délia Razuk (PTB) informou que na segunda-feira (7), quinto dia útil do mês, serão pagos os salários de 6.350 servidores. Conforme o secretário municipal de Fazenda Carlos Dobes, na segunda recebem os servidores que ganham até R$ 5.739,00 incluídos na chamada “fonte zero”. Entre os servidores da educação, 80% deles com salário líquido de até R$ 3.900,00 também receberão na segunda-feira.

Com isso, segundo Carlos Dobes, a prefeitura injeta na economia local R$ 14,4 milhões. “Ainda na primeira quinzena de outubro serão liberados os salários dos 828 servidores que recebem salários líquidos superiores a R$ 5.740,00”, afirmou o secretário.

No mês passado, 6.500 funcionários com salário de até R$ 4.100 líquidos receberam no quinto dia útil. Os demais, em torno de 500 servidores, foram pagos uma semana depois.

Em julho, a prefeitura recorreu ao parcelamento, pagando 44% do salário a todos os servidores. A estratégia foi adotada pelo então secretário de Fazenda Paulo Cesar Nogueira Junior. Só que a medida provocou protestos contra Délia Razuk.

Teve servidor que recebeu menos de R$ 500 e ficou sem dinheiro até para pagar transporte até os locais de trabalho. Foi o estopim para a demissão de Paulo Cesar, oficializada no dia 2 de setembro.

Em setembro, a prefeitura pagou o salário integral a 100% dos professores com o dinheiro repassado pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Agora em outubro, como já tinha feito em outros meses, mesmo com a verba “carimbada”, a prefeitura vai incluir os professores no escalonamento.

CURSO SUPERIOR

No dia 6 de setembro deste ano, servidores de nível superior que não receberam o salário em dia protocolaram denúncia no Ministério Público contra a Prefeitura de Dourados por causa do escalonamento.

Em documento direcionado ao promotor Ricardo Rotunno, da 16ª Promotoria de Justiça, cirurgiões dentistas, enfermeiros e nutricionistas afirmam que a prefeita Délia Razuk ignorou recomendação do MP, de pagar o mesmo percentual a todos os servidores enquanto durar a crise financeira do município.

Os profissionais também acusaram a administração municipal de jogar os servidores de nível superior – “que são os responsáveis técnicos pelos serviços prestados aos moradores” – contra os demais funcionários e contra a população.

Na denúncia, os servidores afirmam que sofrem com o escalonamento desde outubro de 2017 sem receber correção monetária dos valores atrasados.

“Desde o começo do escalonamento de salários a justificativa dada para o não pagamento das faixas salariais maiores é que seria uma forma mais justa. Usando o valor do salário como emblema de justiça, [a prefeitura] esquece que todas as faixas salariais recebem pagamentos compatíveis e diretamente proporcionais ao investimento realizado em educação e a responsabilidade pelo serviço prestado”, reclamam os servidores.