Délia Razuk se filia ao PTB sonhando em viabilizar candidatura à reeleição

A prefeita de Dourados Délia Razuk vai se filiar ao PTB, sábado, no encontro estadual do partido, em Campo Grande. Délia já foi também vereadora, sendo a mais votada em 2008, ocasião em que assumiu o primeiro mandato. Em 2010 ela presidiu a Casa de Leis e, por designação do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), foi prefeita interina de Dourados por quatro meses.

Em 2012 foi eleita novamente vereadora, sendo a mais votada. Em 2016, foi eleita para a prefeitura filiada ao então Partido da República, atual Partido Liberal. Neste ano, ela saiu do PL e está sendo partido.

“Estamos em um momento de celebração e conquistas, trazendo para o PTB grandes nomes que muito vão nos ajudar no projeto de fortalecimento do partido. Tenho grande honra de receber a prefeita da segunda maior cidade do Estado, cujo trabalho tem grande reconhecimento. Tenho certeza que a experiência acumulada vai contribuir para a reconstrução do partido”, declarou o presidente do PTB em Mato Grosso do Sul, deputado estadual Neno Razuk, filho do meio de Délia e do ex-deputado estadual Roberto Razuk.

Atualmente, em Mato Grosso do Sul o PTB conta com um prefeito, quatro vices e 44 vereadores. A expectativa é de que durante o evento novas filiações sejam concretizadas. A coletiva de imprensa será às 9h, no saguão da Câmara de Campo Grande.