Délia anuncia duplicação da Coronel Ponciano com dinheiro do Estado

A prefeita de Dourados Délia Razuk (PTB) anunciou ontem a elaboração do projeto técnico que garantirá a duplicação da Rua Coronel Ponciano. A via que liga a região da Cabeceira Alegre ao Jardim Guaicurus e a dezenas de outros bairros, nos últimos meses registrou grande número de acidentes com mortes, o que justificou a decisão da prefeita.

Além da duplicação, o projeto técnico prevê a readequação e revitalização total da Coronel Ponciano no trecho entre a Avenida Marcelino Pires e o chamado trevo do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na BR-163.

Os detalhes do projeto foram alinhavados pela prefeita durante reunião com o diretor do Departamento de Obras Jorge Hamilton Torraca e a secretária municipal de Obras Marize Bianchi.

Délia afirmou que em menos de 60 dias o projeto está concluído e será entregue ao Governo do Estado, que ficará responsável pela execução da obra, a exemplo do que está sendo feita na duplicação da Rua Hayel Bom Faker.

“A duplicação da Rua Coronel Ponciano não é apenas um sonho da nossa administração e da população, mas uma necessidade vista a olhos nus”, disse a prefeita, lembrando que a cidade de Dourados transformou-se numa metrópole regional e a readequação viária tornou-se urgente.