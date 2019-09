De volta ao plenário, o ‘predador’ Cirilo Ramão vai ao ataque

Coluna De Olho – 25/09/2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

Convenção do MDB

O MDB de Dourados realiza na sexta-feira sua convenção para escolha do novo Diretório Municipal. A eleição interna será das 14h até 18h, na Seleta. Podem votar os mais de 5 mil filiados. O deputado estadual Renato Câmara é candidato único a presidir o partido. Ele já ocupa o mesmo cargo.

…

Dia do trânsito

É comemorado hoje o Dia Nacional do Trânsito, mesma data em que se promulgou, por meio da lei nº 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997. Essa lei surgiu para aumentar o rigor nas fiscalizações das vias de tráfego do Brasil e para substituir a lei antiga, datada de 1966. Este dia serve para a conscientização pública, no sentido de promover um maior humanismo nas estradas e ruas por onde se deslocam automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, ciclistas e pedestres.

…

Sem posse

Parece piada, mas é verdade: o vereador Pedro Pepa (DEM) não deu o ar de sua graça na sessão ordinária de anteontem, durante a qual deveria reassumir sua cadeira. Ele foi convocado para tomar posse, de novo, por decisão da justiça.

…

Sem posse, ainda

A justificativa para o não comparecimento é que o nobre edil quer saber certinho a qual distância deve permanecer do seu colega Cirilo Ramão (MDB), que assumiu a cadeira na mesma sessão de segunda à noite.

…

Mais sem posse

Pepa e Cirilo foram presos no final do ano passado, envolvidos na tal Operação Cifra Negra, na qual são acusados de terem cometido supostas fraudes licitatórias. Nesse vai e vem da justiça, de prende e solta, eles estão nesse ritmo na Câmara: entra e sai. Ou sai e entra.

…

Sem posse mesmo

Acontece que contra Pepa e Cirilo existem ainda medidas cautelares e ordens judiciais proibindo os dois de manterem contato entre si, com outros denunciados ou mesmo testemunhas do caso. Se tais ordem forem descumpridas, podem ser presos novamente, como aconteceu semanas atrás, em plena sessão especial da Câmara.

…

Haja sem posse

Assim, ressabiado com o ocorrido, Pepa decidiu ser mais cauteloso dessa vez e não arriscou ocupar o mesmo espaço que o nobre colega Cirilo Ramão. Já imaginou, os dois serem presos novamente durante a realização de uma sessão da Câmara? Santa falta de assessoria jurídica, hein!

…

Sem posse, prazo

Após ter sido convocado para reassumir suas funções, o vereador tem prazo de 15 dias para se apresentar na secretaria da Câmara Municipal.

…

Predador

Por outro lado, falando no intempestivo vereador do MDB, merece registro sua declaração feita durante este novo retorno à Câmara Municipal de Dourados: “Ratos e ratazanas quando não tem predador por perto, até o clima fica bom. Até o predador chegar. Tudo parece que está em paz, até o predador chegar. Estou de volta”, afirmou Cirilo Ramão.

…

Predador, significado

Segundo dicionários da língua portuguesa, predador “é um adjetivo que qualifica o ser que caça e destrói totalmente outro organismo”.

…

Predador, sangue

Assim como fez na volta anterior à tribuna, depois de ter permanecido mais alguns dias preso, o pastor Cirilo Ramão parece que mantém o chamado ‘sangue nos olhos’. Na sua frase, fica bastante claro os recados que manda aos nobres colegas de Câmara.

…

Predador, eleitores

Ao partir para o ataque, o vereador-pastor insiste na vala comum e, pelo visto, não está nem um pouco preocupado com os problemas que realmente atingem a população e as pessoas que nele votaram em outubro de 2016.

…

Mais predador

Cirilo Ramão continua perdendo a oportunidade de cumprir o papel de um nobre vereador. Deveria sim usar a tribuna para discutir problemas que afligem a população, como a falta de transporte escolar, por exemplo, ao invés de simplesmente contribuir para manter um clima de guerra.

…

Predadores

Toda essa celeuma provocada por Cirilo e Pepa serve apenas para piorar ainda mais a imagem da Câmara de Dourados. Mas já que os dois insistem em ocupar as cadeiras para as quais foram eleitos, então que o façam correta e legalmente.

…

Bem predadores

Só não podem esquecer que a mesma justiça que decidiu pela volta ao plenário, também os impede de estarem juntinhos. Se bem que eles não andam tão distante assim, não é mesmo. Ou será que nunca se encontraram em sala de conhecido endereço de escritório especializado em negociar grãos?

…

Sessão solene

A Assembleia Legislativa realiza hoje a Sessão Solene de Entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad a profissionais da Segurança Pública e personalidades que atuam ou serviram no Estado. A honraria foi instituída pela Resolução 31/2017, por iniciativa do deputado Coronel David (PSL), quem também propôs a solenidade. O evento está marcado para 19 horas, no Plenário Júlio Maia.

…

Leia também…

1- De olho na Câmara, pastor de Itahum assina ficha no Solidariedade.

2- Esquerda quer ter Marçal Filho como o seu candidato a prefeito.