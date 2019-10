De olho no PTB, deputado almoça com Delcídio

De Olho – 3/10

PTB de Dourados

Está marcado para o dia 8 de novembro um ato de filiações do Partido Trabalhista Brasileiro em Dourados. Presidido na cidade pelo arquiteto Fabiano Costa, o PTB está se preparando para a eleição municipal de outubro do ano que vem. O ato também servirá para dar ‘as boas vindas’ à prefeita Délia Razuk, que se filiou ao PTB no final do mês passado.

Dia do dentista

Manter os dentes saudáveis é essencial para ter saúde e qualidade de vida, uma vez que, com dentes bem cuidados, é possível realizar um processo de mastigação sem dor e eficiente, além é claro, de melhorar a autoestima. O dentista é o profissional apto a cuidar da saúde e da estética bucal. Graças a esse papel, esse profissional é homenageado hoje, quando se festeja o Dia Mundial do Dentista. A primeira escola de Odontologia do mundo (Baltimore College of Dental Surgery) foi criada em 1840, nos Estados Unidos. No Brasil, o ensino odontológico começou ligado às faculdades de Medicina no Rio de Janeiro e na Bahia em 1884.

Indígenas

Na quinta-feira da semana passada, ‘De Olho’ revelou que a edição deste ano dos Jogos Escolares Indígenas em Dourados foi cancelada por falta de recursos públicos municipais. A competição envolve alunos das oito escolas indígenas em funcionamento no município.

Mais indígenas

Esta que seria a quinta edição dos Jogos Escolares Indígenas estava marcada para acontecer nos dias 7, 8, 9 e 10 deste mês e seriam disputados na Vila Olímpica localizada na Reserva Indígena de Dourados, a primeira a ser construída no Brasil.

Indígenas, vila

Na mesma coluna, estava a informação de que a Vila Olímpica se encontra em estado deplorável, em completo abandono.

Indígenas, ainda

Na tarde de terça-feira desta semana, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Fabiano Costa, esteve na Reserva e foi até a Vila. Depois da vistoria feita no local, ele deu uma passadinha no Diário MS.

Indígenas, abril

Fabiano Costa contou que existe o objetivo de realizar a competição em abril do ano que vem, no mês em que ocorrem diversas homenagens pelo Dia do Índio.

Com os indígenas

Quem também esteve na Vila Olímpica esta semana foi a suplente de vereadora Mariniza Misoguchi (PSB). Ela estava exercendo mandato em substituição ao titular Pedro Pepa (DEM), que foi preso no âmbito da Operação Cifra Negra.

Bem com indígenas

Foi enquanto Mariniza ocupava o cargo de secretária municipal de Educação, na gestão de Murilo Zauith, que foram criados os Jogos Escolares Indígenas. Por isso mesmo, a moça tem carinho especial pelas pessoas que vivem na Reserva.

Com indígenas, ainda

Pelo que se vê, portanto, Mariniza continua preocupada com a melhoria de vida daquelas pessoas, mesmo tendo retornado à condição de suplente.

Sem indígenas

O triste nessa história é que a justiça tirou do cargo uma pessoa que estava trabalhando, para colocar outra, no caso Pepa, que foi reempossado e nem sequer comparece às sessões, já que tem medo de ser novamente preso. Isso é mesmo uma vergonha!

Agricultura

Merece ser aplaudido o trabalho desenvolvido pelo secretário de Agricultura Familiar de Dourados, Júnior Bittencourt. O moço tem demonstrado ser incansável no desempenho de sua função.

Agricultura, ainda

Todos os dias ele posta em rede social um resumo das atividades que envolvem sua secretaria, mostrando o quanto está envolvido com o setor. Este é um caso em que a prefeita Délia acertou direitinho na nomeação.

Almoço

O deputado estadual José Teixeira (DEM) postou em rede social, no final da tarde de ontem, a informação que almoçou com o novíssimo presidente estadual do PTB, ex-senador Delcídio do Amaral. O presidente do diretório municipal do partido em Campo Grande, Edimar Maciel, também participou da conversa.

Almoço, ainda

Veja só está frase que o deputado registrou no post: “Conversamos sobre alguns projetos futuros para as próximas eleições em Mato Grosso do Sul”.

Mais almoço

Dias atrás, a coluna comentou que Teixeira estaria de conversas ao pé do ouvido com as lideranças do PTB no Estado e que, inclusive, este poderia ser seu novo endereço eleitoral.

Haja almoço

O encontro de ontem e mais a frase do deputado estadual devem provocar especulações variadas, inclusive com teores bem diversos. Agora, resta esperar pelo próximo almoço e aguardas as novidades.

Amarelo

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) de Dourados recebeu do Cetran (Conselho Estadual de Trânsito) um prêmio pelo trabalho desenvolvido durante o “Maio Amarelo 2019”.

Mais amarelo

A premiação levou em conta as ações realizadas pela Agetran e foi entregue no início desta semana durante o 1º Fórum de Trânsito e Mobilidade realizado pelo Conselho Estadual.

