De olho na Câmara, pastor de Itahum assina ficha no Solidariedade

Coluna De Olho – 24/09/2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

Pagamento de estagiários

O secretário de Fazenda de Dourados, Carlos Dobes Vieira, anunciou durante o final de semana que o pagamento dos salários de todos os estagiários que servem à administração municipal será efetuado hoje. “Deveríamos ter feito o pagamento até a sexta-feira, dia 20, mas não foi possível. No entanto, está ajustado para a terça-feira”, prometeu.

Dia dos Filhos

Esta data, comemorada em 23 de setembro, foi criada com o intuito de ajudar a fortalecer os laços filiais que ligam pais e filhos. No agitado mundo contemporâneo, muitos pais trabalham muito e acabam por não aproveitar os momentos livres para acompanhar o cotidiano e relação com seus próprios filhos e filhas. No Dia dos Filhos, o objetivo é justamente chamar a atenção dos pais e dos filhos para que possam repensar suas rotinas e separar um tempo especial dedicado exclusivamente à família.

Itahum

Morador no distrito de Itahum, em Dourados, o pastor Gabriel de Matos definiu seu endereço político, já que á pré-candidato a uma cadeira na Câmara Municipal, na eleição de outubro do ano que vem. Dizem que o moço é bom de voto.

Itahum, ainda

Conforme ele mesmo revelou, durante visita ao Diário MS no início da tarde de ontem, Gabriel de Matos assinou ficha de filiação no Solidariedade. Empolgado com o grupo que está sendo montado, o pastor continua dedicando boa parte de seu dia a ajudar pessoas que encontram dificuldades em solucionar problemas na área de saúde.

Dados pessoais

A Assembleia Legislativa sedia hoje a Audiência Pública ‘Proteção dos Dados Pessoais dos Consumidores’, proposta pelo deputado Capitão Contar (PSL), que é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. O evento, que será realizado a partir das 19 horas, no Plenário Deputado Júlio Maia, é aberto ao público em geral.

Fantástico

Reportagem exibida pelo global ‘Fantástico’ foi o assunto das rodinhas pelo Estado afora desde a noite de sexta-feira, quando entrou no ar a primeira chamada do programa dominical.

Fantástico, ainda

A matéria envolvendo Rodrigo, um dos filhos do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), deu o que falar e criou expectativa em amantes e oposicionistas. Ficou todo mundo ligadinho na emissora.

Mais Fantástico

Detalhe: no intervalo comercial seguinte ao bloco em que foi exibida a reportagem bastante prejudicial à imagem pública de Reinaldo Azambuja, entrou uma propaganda do governo do Estado. Nada a ver, hein!

Correios

A deputada federal Rose Modesto (PSDB) assinou o Abaixo-Assinado Contra a privatização dos Correios. Ela se reuniu com representes dos trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul, quando se comprometeu em defender os Correios como empresa pública e votar contrária, em caso de um projeto de privatização da estatal ser apresentado na Câmara dos Deputados.

Presidenciável

O fundador do partido Novo, João Amoêdo, faz palestra amanhã em Campo Grande no Espaço D, a partir das 19 horas, com vagas limitadas. O moço foi candidato a presidente da República ano passado

PTB

Prefeita de Dourados, Délia Razuk se filiou ao PTB na manhã de sábado, durante evento políticio ocorrido na Câmara de Campo Grande. O ex-senador Delcídio do Amaral também entrou neste que é um dos mais antigos e tradicionais partidos políticos do Brasil.

PTB, ainda

Délia, que estava no PR, optou por entrar na sigla em que já estava seu filho, o deputado estadual Neno Razuk.

Mais PTB

Passarinho atento estranhou que somente um vereador que integra a base de sustentação de Délia na Câmara de Dourados esteve em Campo Grande prestigiando a filiação. De acordo com a ave que lá esteve, apenas Júnior Rodrigues (PR) deu o ar da graça.

Articulação

Passarinho que entende de política, fez seu comentário ontem sobre a reunião entre o deputado estadual Marçal Filho (PSDB) e grupo de vereadores de Dourados, na tarde de sexta-feira passada.

Articulação, ainda

Oficialmente, a reunião foi para Marçal oferecer aos vereadores que façam indicações para que ele encaminhe verba estadual através de suas emendas pessoais. Diz que os edis adoraram a iniciativa.

Mais articulação

Na visão da espivetada ave, contudo, o ato de Marçal deve ser visto por outro prisma. Diz que esta foi uma iniciativa de quem sabe conversar com seus pares. Ou seja, foi por terra a tese de que Marçal não sabe se articular.

Haja articulação

Como disse o tal pássaro, o deputado estadual está pavimentando o caminho para, eventualmente, ser candidato a prefeito de Dourados na eleição de 2020. Sextou!!

