De olho em eleição de 2020, MDB faz convenção hoje para reeleger Renato

Deputado estadual encabeça chapa de consenso para comandar o partido na segunda maior cidade de MS

Preparar o partido forte e coeso para as eleições municipais do ano que vem. É com esse objetivo que o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) realiza hoje a convenção municipal para escolha do novo diretório do partido em Dourados. A eleição interna acontece entre 14h e 18h, na Seleta, localizada na Rua José Roberto Teixeira, 691, no Jardim Flórida.

O deputado estadual Renato Câmara deverá ser reeleito, na chapa de consenso, presidente do Diretório Municipal de Dourados. Ele já dirige o partido há dois anos. A chapa tem o empresário Issao Iguma como candidato a vice-presidente, o ex vice-prefeito Odilon Azambuja como secretário-geral e o professor da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) Wilson Brum como tesoureiro.

Durante a convenção, o MDB também fará a filiação de pelo menos 20 novos membros do partido, entre eles, empresários, lideranças e pré-candidatos a vereador. Além do Diretório Municipal, o partido elegerá a diretoria do seu segmento MDB Mulher. Cada diretoria será formada por 60 membros. Renato Câmara destacou a ativação desses segmentos como muito importantes para renovar e oxigenar o partido, de modo que se cumpra a necessidade de uma política moderna, capaz de atender os anseios do povo.

O deputado destacou que o partido está preparado para assumir os novos desafios que Dourados exige. Segundo ele, as lideranças locais, tanto as históricas, quanto as novas, trabalham em consenso para implementar um novo processo de crescimento e fortalecimento do partido. “Estamos preparando para 2020 um MDB forte e conectado com às demandas da população de Dourados. Dentro de um processo muito democrático vamos construir juntos um partido cada vez mais coeso, sempre partilhando dos mesmos ideais vividos pelos heroicos companheiros que lutaram contra a ditatura pelo MDB e levaram o país às eleições diretas”, destaca.

De acordo com Renato, os desafios são grandes em Dourados e o MDB está pronto para encará-los com vontade e determinação. “A proposta é tornar o partido mais forte, visando um melhor desempenho nas urnas no próximo pleito eleitoral. Com a nossa força, a força da mulher e a força dos jovens vamos conquistar os espaços necessários para fazer as mudanças que a nossa cidade precisa”, afirma o deputado.