Cuca e Rogério Ceni perderam emprego após resultados ruins no Brasileirão

Mudanças foram anunciadas nesta quinta-feira e substitutos são especulados nos dois clubes

Rogério Vidmantas

Os resultados nesta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foram fatais para dois treinadores de dois dos maiores clubes do Brasil. No dia seguinte após a derrota, em casa, para o Goiás-GO, o técnico Cuca perdeu o cargo no São Paulo. O comunicado foi feito pelo clube nesta quinta-feira (26) pelo site oficial e entrevista coletiva do, agora, ex-técnico. Em Belo Horizonte, Rogério Ceni se reuniu com a diretoria do Cruzeiro e também definiu a sua saída após uma série de resultados negativos, fechando com o empate sem gols com o Ceará-CE, em Fortaleza.

Tricolor

A queda de rendimento e a falta de resultados, afastando o time das primeiras posições, forçaram a saída de Cuca do São Paulo. Segundo Cuca, sua saída aconteceu em acordo com a diretoria. “Estou pensando mais no São Paulo do que em mim neste momento. Conversei com a diretoria, que me deu totais condições para trabalhar, e ela me entendeu. Senti que era o momento de sair. Esperei muito tempo para voltar ao clube e esperava sair com conquistas, mas não aconteceu. Desejo sorte ao São Paulo”, afirmou Cuca.

Desta forma, o coordenador técnico Vagner Mancini assumirá a equipe interinamente e já comandará as atividades da reapresentação de olho na partida com o Flamengo do próximo sábado (28), às 19h, no Maracanã.

Para o lugar de Cuca, os primeiros nomes especulados seriam de Tiago Nunes, técnico campeão da Copa do Brasil com o Athletico-PR e até de Fernando Diniz, demitido do Fluminense recentemente.

Raposa

No Cruzeiro, pesou para a saída de Rogério Ceni, além dos resultados, o relacionamento com parte do elenco, principalmente os jogadores mais experientes. Contra o Ceará, após a partida, alguns jogadores questionaram o técnico a ausência de Thiago Neves, que ficou os 90 minutos no banco de reservas.

A curta passagem do técnico pelo Cruzeiro – menos de dois meses – foi definida em reunião assim que a delegação chegou em Belo Horizonte. Itair Machado, vice-presidente de futebol do clube, foi o responsável de comunicar a decisão de mudança no comando técnico do time.

Antes mesmo da reunião, representantes do Cruzeiro teriam entrado em contato com Dorival Júnior que teria recusado o convite por problemas de saúde. As opções agora seriam Luis Felipe Scolari, ex- Palmeiras e que já teve passagem vencedora pelo clube e ainda Adilson Batista, que já passou pela Raposa em três oportunidades.