Costa Rica perde para Cuiabá e cai nas quartas da Copa Verde

Dourado fez 2 a 1 na Arena Pantanal e encara o Goiás na semifinal

Rogério Vidmantas

A Copa Verde terminou para o futebol sul-mato-grossense. Nesta quarta-feira (11), o Costa Rica EC foi derrotado pelo Cuiabá-MT por 2 a 1 e caiu nas quartas de final, já que, na ida, houve empate em 1 a 1. O público na Arena Pantanal foi de 971 presentes, para uma renda de R$ 8.590,00.

O Dourado avança para enfrentar o Goiás-GO, que eliminou o Luverdense-MT ao vencer por 4 a 2 em Goiânia. Os jogos devem acontecer nos dias 18 e 2 de outubro, com mando a ser definido em sorteio pela CBF.

O CREC, por outro lado, deixa a competição com a melhor campanha de um clube do Estado desde que foi criada em 2014. Cene, Comercial, Operário, Sete de Dourados e Corumbaense não passaram das fases preliminar ou inicial. Neste ano, o ABC caiu na segunda fase. No caminho, a Cobra do Norte deixou o Genus-RO e o Sinop-MT para trás.

Gols

Melhor no primeiro tempo, o Cuiabá fez valer o favoritismo e abriu vantagem antes mesmo do intervalo. Logo aos cinco minutos, Escudero fez boa jogada e tocou para Marino, que cruzou forte. A bola desviou no marcador, tirou o goleiro Rodolfo da jogada e foi para o fundo da rede. Ainda na etapa inicial, o time mato-grossense poderia ter aumentado o marcador, com chances desperdiçadas por Gilmar, Todinho e Escudero.

Na segunda etapa, o Cuiabá conseguiu aumentar o marcador aos seis minutos. Escudero recebeu na entrada da área e bateu firme, sem chances para Rodolfo. Com a vantagem, o Dourado passou a administra o jogo e, aos 28 minutos, o Costa Rica conseguiu diminuir com o atacante Kanu, mas a pressão final em busca do empate que levaria a disputa para os pênaltis não deu resultado.