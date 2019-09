Costa Rica marca no fim e empata com Cuiabá pela Copa Verde

Disputa por lugar na semifinal segue aberta e vencedor da volta na Arena Pantanal avança

Rogério Vidmantas

Terminou sem vencedor o jogo de ida entre Costa Rica e Cuiabá-MT pelas quartas de final da Copa Verde. Nesta quarta-feira (4) os dois times abriram a disputa por lugar na semifinal no Estádio Laertão e, depois de um primeiro tempo zerado, a bola balançou as redes dos dois lados na etapa final, com Caio Dantas e Kanu, já quase no fim.

O empate leva a disputa aberta para o jogo de volta, em Cuiabá, na próxima quarta-feira (11). O vencedor avança para semifinal e um novo empate leva a disputa para os pênaltis. O classificado enfrenta na semi o melhor entre Luverdense-MT e Goiás-GO. No primeiro jogo, vitória do time mato-grossense, de virada, por 2 a 1.

O Jogo

No Laertão, nos primeiros minutos de partida, as equipes se estudaram e pouco criaram para abrir o placar. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi dos visitantes, quando Alex ficou na cara do gol, mas o goleiro Rodolfo saiu para fazer a defesa e levar o placar sem gols para o intervalo.

Na metade final de jogo, os times voltaram com mais intensidade, mas ainda pecavam na hora de estufar as redes. Apenas aos 30 minutos que o grito de gol saiu da garganta. O ataque do Cuiabá foi lançado, e Caio Dantas saiu na frente de Rodolfo. O goleiro conseguiu defender a primeira conclusão, mas na volta, o próprio Caio marcou, colocando os visitantes em vantagem no placar. Quando a partida já se encaminhava para uma vitória da equipe mato-grossense, a arbitragem marcou pênalti para o Costa Rica. Kanu foi para a cobrança, viu o goleiro defender, mas pegou o rebote e deixou tudo igual no confronto, fechando o placar em 1 a 1.

Lucas do Rio Verde

No Estádio Passo das Emas, Luverdense e Goiás fizeram jogo igual no primeiro tempo com gols nos últimos minutos. Aos 44, Rafinha pegou a sobra, driblou o goleiro Edson e estufou as redes para os goianos. No entanto, não deu tempo nem de comemorar. No minuto seguinte, Douglas arriscou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual. A virada veio aos 15 minutos da segunda etapa. Pedro Costa encontrou Dionathan Abú livre na área, para emendar e fazer o segundo dos donos da casa. A diferença quase aumentou aos 34, quando Samuel cobrou falta e viu a bola explodir na trave. Na volta, Luverdense joga pelo empate em Goiânia.