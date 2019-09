Costa Rica enfrenta Cuiabá pelas quartas de final no Laertão

Mário Tilico terá todos os titulares à disposição e busca vitória pela Copa Verde

Rogério Vidmantas

O Costa Rica EC enfrenta o seu maior desafio na temporada. Nesta quarta-feira (4), às 20h, a Cobra do Norte recebe o Cuiabá-MT pela rodada de ida das quartas de final da Copa Verde na primeira vez que um clube sul-mato-grossense chega nesta etapa da competição. A arbitragem será de Gustavo Ramos Melo, auxiliado por Rafael Bastos Cardoso e Bárbara Roberta da Costa Loiola, todos do Pará.

Depois de eliminar Genus-RO e Sinop-MT, o CREC tem pela frente um dos melhores times da competição. Na sua primeira temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá tem rondado o G4 e atualmente é o quinto colocado com 30 pontos, um a menos que o Sport-PE, quarto e dois a menos que Coritiba-PR e Atlético-GO.

Para o a partida, o técnico Mário Tilico comemora ter todos os titulares à disposição. O goleiro Rodolfo, que se contundiu na partida que valeu a classificação, em Sinop, voltou aos treinos na semana passada, mostrou estar recuperado e confirmou seu lugar na partida. O time provável deve ter Rodolfo no gol; Gugu, Jeferson, Maurício e Ramer; Diogo, Júlio César, Sena e Juninho; Kéverson e Kanu.

Sem ter desfalques, o técnico diz que o time está pronto para o desafio. “Estamos preparados, bem trabalhados. Os jogadores estão conscientes da importância e da dificuldade do jogo, decisivo como os outros foram, mas as dificuldades aumentaram. Mesmo assim esperamos fazer um bom jogo e vencer em casa”, disse Tilico.

Adversário mesclado

Como o Dourado enfrenta o Operário-PR no sábado (7) em Ponta Grossa, o técnico Itamar Schulle deve poupar alguns titulares, mas peças importantes do elenco devem ser escalados de acordo com o último treino, como o zagueiro Leandro Souza, os volantes Djavan, Marino e Jean Patrick, e os atacantes Rincon e Caio Dantas.

A força do elenco do Cuiabá é citada pelo técnico Mário Tilico ao analisar o adversário. “Eu assisti os dois últimos jogos do Cuiabá pela Série B, mas como estão no meio da Série B acredito mesmo que o técnico deve optar por uma equipe um pouco diferente. Sabemos que se forem os titulares ou mesmo um time mesclado será uma equipe muito forte e estamos atentos. Mas temos que nos preocupar também com a nossa equipe e fazermos um bom jogo e buscar a vitória em casa”, explicou.