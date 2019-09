Costa Rica enfrenta Cuiabá em busca de lugar na semifinal da Copa Verde

Com empate em 1 a 1 no Laertão, o vencedor na Arena Pantanal avança para enfrentar Luverdense ou Goiás

Rogério Vidmantas

Noite de definição para o Costa Rica EC na Copa Verde. Nesta quarta-feira (11), às 19h30 (MS), o CREC enfrenta o Cuiabá-MT na capital mato-grossense por um lugar na semifinal na competição regional. Com o empate em 1 a 1 no Laertão, o vencedor avança e novo empate, por qualquer placar, leva a disputa para os pênaltis. A arbitragem será de Ivan da Silva Guimarães Júnior, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso, todos do Amazonas.

O classificado do jogo na Arena Pantala garante vaga para enfrentar Luverdense-MT ou Goiás-GO, que decidem a vaga em Goiânia. Na ida, o time de Lucas do Rio Verde venceu por 2 a 1 e joga pelo empate. Os esmeraldinhos precisam vencer por dois gols de vantagem ou por um e levar o confronto para os pênaltis.

Uma baixa

A delegação do Costa Roca chegou em Cuiabá na noite de segunda e fez, nesta terça, o último treino antes do jogo decisivo. Em relação ao time que jogo a partida de ida, uma baixa. O zagueiro Maurício, que teve uma contusão muscular na partida de ida não se recuperou e cede lugar para Rodrigo. Nas demais posições, o time permanece o mesmo.

Apesar da dificuldade em enfrentar um time que disputa, e bem, a Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Mário Tilico mostra confiança em fazer um jogo que possibilite a classificação. “É mais uma decisão para nós e sabemos que será um jogo muito difícil. Mas fizemos uma excelente semana de treinos para colocarmos em prático no jogo e voltar com a classificação garantida, esse é o nosso pensamento”, disse.

Dourado

No Cuiabá, que tem utilizado uma equipe alternativa na Copa Verde, dois titulares na boa campanha do Brasileiro devem ser escalados. O volante Escobar e o atacante Júnior Todinho, artilheiro do time na Série B, estão suspensos e não enfrentam o Paraná Clube-PR no sábado. Por isso, podem ser aproveitados pelo técnico Itamar Schülle. Os atacantes Jefinho e Lucas Braga, recém contratados, podem fazer a estreia.