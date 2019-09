Corinthians vence Vasco da Gama em Itaquera e ronda G4

Árbitro de vídeo anulou, acertadamente, três gols, um deles para os cariocas quando o placar estava em branco

Rogério Vidmantas

O VAR foi o destaque no clássico Corinthians e Vasco da Gama pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), em São Paulo, o Timão venceu por 1 a 0, gol de Ralf, mas o árbitro de vídeo anulou outros três gols, um deles para os cariocas, já no segundo tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.

A vitória joga o Corinthians provisoriamente no G4, com 38 pontos e dependendo de um tropeço do Internacional, que enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio. O Vasco, com 27 pontos, não sai da 12ª posição, mesmo com a sequência da rodada.

O jogo

Em Itaquera, Corinthians e Vasco fizeram um jogo com três participações – e acertos – do árbitro de vídeo. A primeira logo aos nove minutos de jogo. Após bola levantada na área, Manuel fez falta no goleiro Fernando Henrique, a bola acabou batendo em Ribamar e indo para o gol vazio. Mesmo sem a reclamação do zagueiro corinthiano, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro levou quase cinco minutos para decidir pela anulação do gol, com o auxílio da equipe do VAR, comandada pelo gaúcho Daniel Nobre Bins. O primeiro tempo terminou sem gols.

Na etapa final, o VAR apareceu aos cinco minutos. Em cobrança de falta pela esquerda, Danielo Barcelos cruzou na área e Werley desviou para o gol. Na checagem, o gol anulado por posição irregular do zagueiro vascaíno. O gol corinthiano saiu aos 13 minutos, após boa trama pelo meio. Boselli fez a parede e rolou para Ralf, da entrada da área, fazer 1 a 0. Depois, o Corinthians contou com boa atuação de Cássio para segurar o placar até que, nos acréscimos, Jadson marcou mais um gol em jogada de contra-ataque. O placar de 2 a 0, porém, não se confirmou já que Matheus Vital, no início da jogada, estava impedido, condição apontada pelo árbitro de vídeo.