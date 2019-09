Corinthians joga em Quito por classificação à final da Sul-Americana

Derrotado em casa pelo Independiente del Valle, Timão precisa vencer por dois gols de vantagem

Rogério Vidmantas

A sorte do Corinthians na Copa Sul-Americana será decidida nesta quarta-feira (25). Em Quito, o Timão enfrenta o Independiente del Valle pela rodada de volta da semifinal em desvantagem após a derrota em casa por 2 a 0. A vaga na decisão, por enquanto improvável, será conquistada se o time paulista vencer por dois ou mais gols de diferença, desde que marque pelo menos três. Se devolver a derrota pelo mesmo placar, a disputa termina nos pênaltis.

O classificado enfrenta Colón-ARG ou Atlético-MG, que decidem a vaga nesta quinta, na decisão em jogo único, marcado para o dia 19 de novembro, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.

O jogo será apitado por Piero Daniel Maza Gomez, que será auxiliado por Alejandro Javier Molina Bravo e Claudio Andres Urrutia Cordova. A arbitragem de vídeo fica a cargo de Diego Haro. Todos são chilenos.

Desfalque

O técnico Fábio Carille deve ter algumas mudanças no time para buscar o resultado que pode lhe colocar na decisão. Suspenso pelo acumulo de cartões amarelos, o volante Gabriel está fora do jogo e deve ser substituído por Ralf. Outra certeza é o retorno de Danilo Avelar na lateral esquerda, poupado na partida contra o Bahia-BA pelo Brasileirão.

O meio e o ataque preocupam o treinador. Clayson e Júnior Urso, em momento técnico irregular, podem perder lugar entre os titulares. Gustagol pode ganhar chance no comando de ataque, o que passaria Vagner Love para o lado do campo. No meio, Ramiro e Matheus Jesus podem ficar com uma vaga.

No Independiente, nada muda em relação ao jogo de ida. O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez mantém a mesma formação da vitória em São Paulo, inclusive com a presença do atacante Gabriel Torres, autos dos dois gols na partida de ida.