Corinthians empata em Quito e está eliminado da Sul-Americana

Vencedor na ida, Independiente del Valle chega na final com placar de 2 a 2 no jogo de volta

Rogério Vidmantas

O Corinthians tentou, mas não conseguiu evitar a queda na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (25), em Quito, o Timão ficou no 2 a 2 com o Independiente del Valle e parou na semifinal após perder o jogo da ida por 2 a 0. O time paulista esteve à frente do placar duas vezes, com gols de Boselli e Clayson, mas não segurou o resultado.

O time equatoriano garantiu vaga na decisão, dia 19 de novembro, em Assunção, contra o classificado entre Atlético-MG e Colón-ARG, que se enfrentam nesta quinta (26) em Belo Horizonte. Os argentinos, que venceram a ida por 2 a 1, jogam pelo empate.

O jogo

Fora de casa, o Corinthians mostrou um futebol bem melhor que na ida e teve a primeira boa chance aos 25, com Danilo Avelar finalizando de cabeça e sendo parado na defesa de Pinos. Mas, logo na sequência, Boselli colocou o Timão na frente. Após contra-ataque puxado por Pedrinho, Vagner Love cruzou rasteiro para o atacante argentino fazer 1 a 0. Com a vantagem, a equipe comandada por Fábio Carille dominou completamente o time da casa e quase ampliou em duas chances com Love. Na primeira, aos 43, quando o atacante acertou a trave. E, no lance seguinte, quando quase completou o cruzamento de Pedrinho.

A pressão brasileira foi a mesma no segundo tempo, mas o Independiente voltou melhor para o jogo, dando menos espaços. Até que, aos 22, Jhon Sánchez empatou. No entanto, o Timão não se intimidou e voltou a ficar na frente aos 41, quando Clayson cobrou pênalti. Apesar do relógio apertado, o Corinthians seguiu acreditando e tentando o gol que faltava para a classificação. Mas, aos 44, Cabeza empatou mais uma vez e decretou a eliminação da equipe alvinegra.