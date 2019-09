Corinthians e Grêmio vencem e entram na briga pelo G4 do Brasileirão

Timão subiu para quarta posição e torce por tropeço do Internacional neste domingo no Beira-Rio

Rogério Vidmantas

Os jogos de sábado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foram completados com vitórias de Corinthians e Grêmio, os dois entrando na disputa por lugar no G4. O Timão recebeu o Bahia-BA e venceu por 2 a 1, gols de Vágner Love e Clayton, com Gilberto descontando, e entrou provisoriamente no grupo dos melhores. Já o Tricolor foi um visitante indigesto para o Santos e emplacou 3 a 0, gols de Luan, Pepê e Everton, todos no segundo tempo, subindo na classificação.

São Paulo

Em Itaquera, o Corinthians precisava vencer o Bahia para se manter perto do G4 e apagar a má impressão da derrota do meio de semana pela Copa Sul-Americana. Acertou duas vezes a trave de Douglas Friedrich, mas marcou apenas aos 44 minutos. Juninho tocou a bola com a mão dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Vagner Love bateu no alto e abriu 1 a 0 para o Timão.

No segundo tempo, o Bahia cresceu na partida e passou a levar mais perigo ao gol de Cássio. Aos 17, com auxílio do VAR, a arbitragem marcou pênalti a favor do Tricolor. Na cobrança, Gilberto foi para a bola, deslocou o camisa 12 alvinegro e deixou tudo igual na Arena Corinthians. Não satisfeito com o empate, o time de Fábio Carille voltou a ir para cima do Bahia, chegando ao seu segundo gol aos 29 minutos. Clayson recebeu bom lançamento, tirou do goleiro Douglas e empurrou a bola para o fundo das redes, definindo a vitória corinthiana por 2 a 1.

Com o triunfo, o Timão chegou aos 35 pontos e segue na disputa por uma das vagas na Libertadores de 2020, em quarto lugar, provisoriamente. Para seguir em quarto, torce por tropeço do Internacional que recebe a Chapecoense-SC no Beira-Rio. Já o Bahia encerrou a sequência de bons resultados, permaneceu com 31 pontos e está na sétima colocação.

Santos

Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Grêmio e pressionou no início, mas desperdiçou oportunidades com Eduardo Sasha, Soteldo e Victor Ferraz. O Tricolor quase marcou com Alisson no fim do primeiro tempo, que terminou sem gols.

Na etapa final só deu Grêmio. Aos nove minutos, Rafael Galhardo bateu falta, a bola desviou na barreira, sobrando livre para Luan. O camisa 7 só teve trabalho de deslocar o goleiro para inaugurar o marcador. Aos 42, Pepê puxou um ataque em velocidade e tocou para Everton Cebolinha. O jogador da Seleção Brasileira devolveu para o garoto, que ampliou para 2 a 0. Nos acréscimos, Alisson encontra Everton Cebolinha na área. O camisa 11 domina e bate cruzado. A bola ainda bate na trave antes de morrer no fundo do barbante: 3 a 0 e fim do jogo.

Com a vitória, o time comandado por Renato Gaúcho chegou aos 31 pontos e subiu para a sétima colocação. Já o Peixe ficou com 37 pontos conquistados, ocupando a terceira posição e vendo o líder Flamengo se distanciar.