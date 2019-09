Corinthians abre semifinal da Sul-Americana contra Deportivo Del Valle

Fábio Carille tem a volta de titulares para buscar vantagem na partida em Itaquera

Rogério Vidmantas

A semifinal da Copa Sul-Americana começa nesta quarta-feira (18) com time brasileiro em busca da decisão. Em Itaquera, o Corinthians recebe o Deportivo Del Valle-EQU pela partida de ida na disputa por um lugar na decisão, marcada para o dia 19 de novembro, em Assunção. O duelo de volta acontece na próxima quarta-feira, em Quito, no Equador, no estádio Olímpico de Atahualpa. Na outra chave, Colon-ARG e Atlético-MG fazem jogo de ida nesta quinta.

Arbitragem da partida na Arena Corinthians será de Leodán Gonzalez, auxiliado por Richard Trinidad e Miguel Nievas. O responsável pelo árbitro de vídeo será Daniel Fedorczuk, todos do Uruguai.

Titulares de volta

Contando com apoio do torcedor em casa, o Timão tenta um bom resultado para jogar em Quito com vantagem. O adversário não venceu nenhuma partida na competição jogando como visitante, mas por outro lado tem um bom histórico em casa.

Para colocar esse objetivo em prática, o técnico Fábio Carille não deve ter surpresa na escalação. Jogadores que não enfrentaram o Fluminense no domingo devem voltar ao time título, casos de Manoel na zaga, Danilo Avelar na lateral esquerda, Vágner Love e Clayson no ataque. Por outro lado, Bruno Méndez, não joga por ter sido inscrito na competição pelo ex-clube.

O Deportivo Del Valle trás a boa campanha no Campeonato Equatoriano, onde é vice-líder. Na Sul-Americana, porém, ainda não teve um bom resultado como visitante, embora tenha conseguido reverter com bons jogos em casa. Comandado pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, o time tem a vantagem de estar descansado, já que não atuou no fim de semana. Como destaques, estão o atacante Alejandro Cabeza, com três gols na competição e o meia Pellerano, responsável por três assistências.