Copa do Nordeste define grupos para 2020 com Sport de volta

Competição mantém formato deste ano com clássicos regionais na primeira fase

Rogério Vidmantas

Os 16 clubes que vão disputar a Copa do Nordeste em 2020 já sabem quem vão enfrentar na primeira fase. A definição dos grupos foi feita por sorteio nesta quinta-feira em Aracaju, capital do Sergipe. A competição, que tem o Fortaleza-CE como atual campeão, terá o mesmo formato da edição deste ano e como maior novidade o retorno do Sport-PE, fora das últimas edições por desacordo financeiro.

No sorteio, os clubes foram divididos de acordo com a posição no Ranking de Clubes da CBF. O regulamento prevê, desde a última edição, confrontos entre times dos grupos opostos em turno único. Desta forma, o torneio terá clássicos estaduais agitando o Nordeste desde o início, já que os dois melhores ranqueados de cada estado não podem estar na mesma chave.

No Grupo A estão Bahia-BA, Sport-PE, Fortaleza-CE, CRB-AL, Botafogo-PB, ABC-RN, River-PI e Frei Paulistano-SE. O B é formado por Vitória-BA, Ceará-CE, Santa Cruz-PE, Náutico-PE, CSA-AL, América-RN, Confiança-SE e Imperatriz-MA.

Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam à fase de mata-mata. Nas quartas de final e nas semifinais, os confrontos também serão em turno único. Apenas a grande decisão terá jogos de ida e volta. A vantagem de jogar em casa vai para quem tiver melhor pontuação.