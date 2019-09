Contra a censura de Crivella na Bienal do Rio, famosos postam beijo gay

Após “beijaço” do público ontem na Bienal, os famosos Mateus Solano, Thiago Fragoso, Mauro Sousa, Daniela Mercury, Matheus Nachtergaele e Nathalia Dill fizeram questão de se posicionar nas redes sociais.

Por IG Gente

Diversos famosos manifestaram a sua indignação nas redes sociais ao ver uma tentativa de censura em obras da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Tudo começou quando o prefeito Marcelo Crivella tentou retirar do local a história em quadrinhos “Vingadores: A cruzada das crianças” por ter um beijo gay. Em protesto, vários artistas postaram fotos em que aparecem dando um beijo em uma pessoa do mesmo sexo.

Mateus Solano, Thiago Fragoso, Mauro Sousa, Daniela Mercury, Matheus Nachtergaele e Nathalia Dill estão entre os atores que fizeram questão de se posicionar e provocar no atual prefeito do Rio de Janeiro que se mostrou contra ao beijo gay.

Antes dos famosos, centenas de pessoas promoveram um “beijaço” na Bienal na noite de sábado (7). O ato aconteceu horas depois de fiscais Prefeitura realizarem uma segunda vistoria nos estantes, na tentativa de apreender livros com temática LGBT.

Veja as fotos e mensagens dos artistas:

MATEUS SOLANO

“Este beijo foi pedido pelo brasileiro; aceito e aplaudido pelo brasileiro. Foi um momento mágico onde o amor e a humanidade venceram. Mas a História caminha em soluços… Que os passos atrás que estamos dando como sociedade sejam de fato parte do caminho tortuoso que vai nos levar a um mundo de paz, amor e harmonia entre nós”, escreveu Mateus Solano em uma foto em que aparece beijando Thiago Fragoso em cena.

Vivendo Félix e Niko, os atores protagonizaram um dos beijos gays mais marcantes da televisão brasileira na novela “Amor à Vida”.

THIAGO FRAGOSO

Assim como o ex-colega de cena, Thiago Fragoso também postou uma foto da memorável cena do beijo gay que foi transmitido no horário nobre da Rede Globo . Ele pediu por mais amor e para que nunca mais a censura volte a acontecer no Brasil.

MAURO SOUSA

O diretor Mauro Sousa , que já sofreu com a homofobia na internet, também postou uma foto com o namorado. Filho do cartunista Mauricio de Sousa, que foi uma das presenças mais aguardadas da Bienal do Livro deste ano, publicou o seguinte: “Eu e o Rafa, sem censura e com a classificação etária livre, porque beijo não é impróprio e pode estar em qualquer HQ. Qualquer uma”.

DANIELA MERCURY

A cantora Daniela Mercury postou uma imagem em aparece dando um beijão na parceira e escreveu que “a foto tem até legenda”, pois na imagem elas aparecem com um troféu escrito “Rio Sem Preconceito”.

MATHEUS NACHTERGAELE

“A única coisa que fere é o desamor, pastor. Rimou”, poetizou o ator Matheus Nachtergaele na legenda da foto que publicou.

NATHALIA DILL

A vilã de “A Dona do Pedaço”, que recentemente tentou obrigar uma funcionária transexual a usar roupas masculinas, é bem diferente de Nathalia Dill . A atriz postou uma foto em que aparece dando um baijo gay na atriz Glamour Garcia e escreveu: “Censura não”.