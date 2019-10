Comunidade do Jardim Guaicurus participa da Ação Social

A animação tomou conta na tarde do último sábado no Jardim Guaicurus. A comunidade da Escola Municipal Maria da Conceição Angélica e região recebeu diversas atividades, ações culturais, recreativas e esportivas, atendimentos na área da saúde, consultoria jurídica, doação de brinquedos e também lanches. Há mais de 10 anos a Unigran participa do Dia da Responsabilidade Social, só na edição deste ano, cerca de 2.500 crianças e 1.500 adultos participaram.

A Ação Social Unigran envolve todos os cursos presenciais da Instituição. Conforme Maria Alice de Mello Fernandes, pró-reitora de Ensino e Extensão da UNIGRAN, “o ensino é fundamental, a qualidade deve ser valorizada, mas não podemos, como gestores, nos esquecer que a Instituição de Ensino Superior – IES tem uma função de estender à comunidade os trabalhos e serviços correspondentes à cada curso”.

O trabalho envolveu cerca de 750 acadêmicos que, mesmo antes do dia da Ação, já desenvolvem atividades. Duas novidades neste ano, de acordo com a demanda da Escola, foram a construção da calçada de entrada da escola, que antes era de terra, pelos estudantes de Engenharia Civil e os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores que pintaram algumas paredes da escola. Já os cursos de Agronomia e Produção Agrícola fizeram a revitalização da horta e a produção de plantas medicinais.

Outro ponto marcante foi a conscientização e coleta de lixo eletrônico, feita pelos alunos de Engenharia de Software. Além de fazer demonstrações de robótica para as crianças, os acadêmicos sortearam uma bicicleta para quem levasse lixo eletrônico para o descarte correto.

“Esse grande projeto reúne no país todo. É um dia especial para essa meninada e também para os adultos que buscam orientações. A cada ano nós vamos aprimorando os trabalhos oferecidos. Hoje já se tornou cultural”, garante Maria Alice.

Um dos objetivos, segundo a pró-reitora, é levar a prática profissional dos acadêmicos à sociedade. Como é o caso da aluna do 4º semestre de Farmácia, Letícia Redivo Guerini, que pôde desenvolver suas habilidades da Auriculoterapia. “É uma terapia sistêmica. A orelha, na medicina chinesa, representa o feto de um bebê, então representa mais de 300 pontos do nosso corpo. Como a orelha é totalmente interligada com o cérebro, nosso corpo responde muito bem a estes estímulos, por isso colocamos em alguns pontos específicos conforme o problema de saúde ou disfunção da pessoa. Serve para insônia, dor de cabeça, ansiedade, nervosismo, funcionamento do intestino, pressão alta, entre outros”, menciona.

O circuito montado pela Fisioterapia também foi um sucesso. A criançada participou diversas vezes para competir quem terminava em menos tempo. A atividade lúdica teve como proposta treinar o equilíbrio e a motricidade. Quem gostou da brincadeira foi Franciele dos Anjos Oliveira, que tem 11 anos e estuda no 5º ano da Escola Maria da Conceição Angélica. “Eu brinquei no pula-pula, fui na ‘Farmácia’ brincar com a tabela periódica gigante, aprendi a escovar os dentes, fiz várias coisas, comi lanche, bolo, picolé, algodão doce… gostei de todas as atividades, mas a brincadeira da Fisioterapia e da Farmácia foram as mais legais, brinquei várias vezes. Foi muito legal, porque é bom para aprender e se divertir”, disse.

A auxiliar de limpeza Anne Benitez de Almeida é moradora do bairro há 14 anos, foi acompanhar as duas filhas, de 6 e 7 anos, que estudam na Escola Maria da Conceição Angélica. Para ela, a ação social foi muito importante, pois as filhas tiveram a oportunidade de fazer exames e ainda se divertir. “Foi muito bom, as meninas se consultaram, se pesaram e mediram a altura, comeram lanche, eu fiz exame de mama, tirei algumas dúvidas com o pessoal do Direito que eu precisava, ganhei os kits de higiene. É muito importante esse tipo de atividade aqui no bairro, a comunidade precisa, é uma oportunidade para a gente se encontrar e se informar, aqui falta muita informação. Então, celebramos esse dia”, enfatiza.

Responsabilidade Social

As atividades da Ação Social Unigran fazem parte Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, promovida anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES. Em todos os anos a Unigran recebe da ABMES o ‘Selo Instituição Socialmente Responsável’, que certifica a atuação social.