Comemorações pelos 10 anos do curso de Artes Cênicas começam hoje

Durante toda a semana, serão realizadas oficinas, palestras e apresentações artísticas e exibição de vídeos

Em 2019, o curso de Artes Cênicas da UFGD completa 10 anos. Como parte da celebração, entre os dias 09 e 14 de setembro, acontecerão na Universidade diversas atividades, como mesas redondas, oficinas, palestras, apresentações artísticas e exibição de vídeo. Boa parte das atividades acontecerão na Caixa Preta do curso, mas também haverão intervenções pelo campus, nas aldeias da Dourados e no Casulo – Espaço de Cultura e Arte.

As inscrições para as oficinas são gratuitas, abertas para toda a comunidade e podem ser feitas até semana que vem. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, com prioridade para alunos do curso.

O EVENTO

A Celebração – 10 anos de Artes Cênicas na UFGD reunirá artistas, docentes, discentes, pesquisadores e sociedade em geral para festejar uma década da criação da primeira graduação em Bacharelado e Licenciatura em Artes Cênicas no Mato Grosso do Sul, sediado na Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da UFGD.

O evento pretende reunir experiências vividas nas artes do espetáculo, no campo das práticas e/ou aportes teóricos, epistêmicos e pedagógicos construídos nesses dez anos de curso, além de compartilhar de outras experiências semelhantes. Nesta homenagem, serão divulgadas as produções e pesquisas de arte que intentam proporcionar relações críticas e criativas dos saberes e práticas artísticas da academia, o seu reflexo na sociedade e sua importância na promoção do mercado cultural.

O intuito da comemoração é fortalecer alianças, celebrar e divulgar o papel de todos os envolvidos na criação e consolidação das áreas de Artes Cênicas no estado, por meio da formação superior de profissionais habilitados e competentes para a transformação social no mercado de trabalho da área, despertando entendimentos e caminhos alternativos diante de tantas crises na sociedade atual.

Esta será a primeira semana de celebração, que acontecerá ao longo de todo o mês de setembro. Acompanhe as novidades pelo Portal UFGD.