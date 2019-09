Com três de Luiz Adriano, Palmeiras vence Flu e retoma briga pelo título

Vitória por 3 a 0 em casa deixa o Verdão três pontos atrás do Flamengo, líder do Brasileirão

Rogério Vidmantas

Noite de Luiz Adriano em partida atrasada do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (10), o Verdão recebeu o Fluminense em jogo adiado da 16ª rodada e contou com jornada inspirada do camisa 10 para vencer por 3 a 0 e se recolocar na briga pelo título brasileiro na virada de turno. Com o resultado, a equipe paulista permanece na terceira posição da tabela, agora com 36 pontos, a três do líder Flamengo. Já o Tricolor das Laranjeiras aparece em 17º na zona de rebaixamento, com 15 somados.

Assim como na maioria das partidas no Allianz Parque, o Palmeiras partiu para cima, marcando sob pressão e sufocando o adversário. Foi assim que Luiz Adriano abriu o placar aos oito minutos. Willian lançou Diogo Barbosa, que invadiu a área e chutou, a bola bateu na trave e voltou para o atacante alviverde completar no gol.

O Tricolor tentou se recuperar do golpe logo no início. Trocando bons passes no meio, os cariocas por pouco não marcaram com João Pedro, que recebeu bom passe de Ganso, mas acabou errando o alvo, aos 35. Foi a única grande oportunidade do Flu no período.

O Verdão voltou do intervalo ainda mais intenso, marcando duas vezes em cinco minutos. Aos 12, Dudu cruzou rasteiro e Luiz Adriano completou. Depois, aos 17, Marcos Rocha cruzou na área e, de cabeça, o camisa 10 do Verdão fez o terceiro dele. Com a vantagem no placar, a equipe paulista passou a trocar passes com mais tranquilidade. No fim, segundo triunfo consecutivo do Palmeiras.