Com Tereza Cristina, Barbosinha traz prefeito de Angélica para Democratas

Roberto Cavalcanti é o 13º prefeito do DEM em Mato Grosso do Sul; partido fala em disputar governo em 2022

A ministra da Agricultura Tereza Cristina (DEM-MS) confirmou a vinda de mais um prefeito para o Democratas de Mato Grosso do Sul. A filiação do novo integrante, o prefeito de Angélica Roberto Cavalcanti, aconteceu sob o olhar do deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha (DEM), no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa. Com esta filiação o partido soma 13 prefeitos em sua base aliada no interior do Estado, até o momento.

O projeto do Democratas está cada vem mais consolidado, na avaliação da ministra, com representações nacional – em três Ministérios (Casa Civil, Saúde e Agricultura) do Governo de Jair Bolsonaro; na presidência do Senado e Câmara Federal; no Executivo Estadual com o vice-governador Murilo Zauith; e na Assembleia Legislativa através dos deputados estaduais Zé Teixeira e Barbosinha, que ocupa ainda a liderança do governo na Casa.

“Fico feliz com a construção que temos feito no DEM de MS, em ter nos nossos quadros bons prefeitos ingressando nesse partido que têm feito total diferença e bem administrado suas cidades. Estamos construindo um Democratas mais forte e tenho cada vez mais orgulho em estar neste partido que vem dando sua contribuição não só pra o Mato Grosso do Sul, mas para o nosso país. Estamos solidificando o partido e pensando nas boas representações para as próximas eleições, sim”, disse a ministra ao falar do projeto partidário para conquistar o maior número de Executivos municipais em 2020 e ainda que possibilite o partido a lançar candidatura própria, quem sabe, ao Governo do Estado em 2022.

Convidado por Barbosinha e Tereza Cristina para integrar as fileiras Democratas, Roberto Cavalcanti fez discurso emocionado. “Fui recebido de portas abertas e tive respaldo dos nossos vereadores para chegar ao DEM. Vamos agregar vários companheiros quando as ‘janelas’ forem abertas e fazer com que Angélica apareça no cenário como um município que tem boa administração, feita com apoio total deste grande partido que temos na Nação”, falou o prefeito.

As alianças bem construídas farão diferença nas próximas eleições, no conceito do deputado Barbosinha. “Estamos construindo a ‘musculatura’ e força necessária para 2022, mas isso deve acontecer chegando forte em 2019. O DEM é um partido que está de portas abertas para receber aqueles que ideologicamente se identificam com nossos ideais. Todo partido que queira se fazer forte precisa estar aberto a receber novas lideranças, como estamos fazendo”, relatou o democrata.

Barbosinha não deixou de citar sua intenção de concorrer ao cargo de prefeito de Dourados. “Para nosso partido Dourados é uma cidade muito importante, a maior do interior do Estado e ter um candidato Democratas por lá tem se mostrado um projeto muito forte que consolidaria a força e expressividade do partido. Estou, nesse momento, colocando meu nome à disposição do partido e isso não significa que serei o candidato. Na minha avaliação, o partido não abrirá mão é de ter uma candidatura própria forte, com a devida representatividade na nossa cidade. Temos todo esforço do DEM, inclusive da Executiva Nacional, em eleger o próximo prefeito de Dourados”, revelou o deputado.

A intenção do partido em recuperar a representatividade política de Dourados e região com a eleição de senador, deputado federal e do prefeito da cidade pelo Democratas foi revelada por Barbosinha durante o ato de filiação. “Perdemos ao longo dos anos a representação política da nossa região no cenário federal e nacional, mas queremos recuperá-la”, defendeu ao lembrar que atualmente apenas o cenário estadual possui representação com participação de políticos do munícipio, mas que as demais esferas têm deixado a desejar.

Alcinópolis, Angélica, Antônio João, Bandeirantes, Batayporã, Caracol, Deodápolis, Naviraí, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Sonora e Terenos compõem o ‘time’ Democratas em Mato Grosso do Sul, até a ocasião.