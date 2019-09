Com seis espetáculos, 10ª edição do FIT começa nesta quarta-feira

Festival Internacional de Teatro de Dourados é organizado pela Coordenadoria de Cultura da UFGD; programação prevê apresentação de cinco espetáculos, no Teatro Municipal

Começa nesta quarta-feira, 25 de setembro, a décima edição do Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT), uma realização da Coordenadoria de Cultura (COC) da UFGD. Na programação, estão cinco espetáculos que serão apresentados no Teatro Municipal, com ingressos a R$ 20,00 e a R$ 10,00 (meia-entrada); e um no Parque dos Ipês, com entrada gratuita.

Nesta quarta, 25, a estreia será com o espetáculo ‘Lama’, do Grupo Teatral Andante, de Minas Gerais, com classificação 14 anos.

Na quinta, dia 26, o Teatro Secalhar, do Paraná, apresentará a peça ‘LepAp’, com classificação 14 anos, e, no dia 27, ‘Guardiões’ será apresentada pelo Teatral Grupo de Risco, de Mato Grosso do Sul, com classificação 12 anos. As apresentações começam sempre às 20horas.

No sábado, 28, haverá a apresentação gratuita no Parque dos Ipês, às 15 horas, com a Karma Cia de Teatro, de Santa Catarina e o espetáculo “Cartografia do Assédio”, classificação 14 anos. Às 20 horas, no Teatro Municipal, haverá a peça “DeBanda”, com o Grupo Desvio, do Distrito Federal, com classificação livre.

Por fim, no domingo, 29, “Terapia (comédia em 3sesciones y un diagnostico)” encerrará, às 20h, o Festival, com a Cofrafia Teatral, do México. A peça tem classificação 14 anos.

O 10º FIT tem apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Cultura de Dourados e da Nota 10 Internacional.

Informações complementares do Festival podem ser obetidaspelo telefone (67) 3410-2872 ou pelo e-mail: [email protected]

Confira a programação:

