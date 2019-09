Com jornalista anti-Lava Jato, “Roda Viva” cresce na web

Por Duh Secco (RD1)

O “Roda Viva”, da TV Cultura, entrou setembro em alta na “audiência digital”. O programa veiculado na segunda-feira, dia 29 de agosto, com Glenn Greenwald – um dos fundadores do The Intercept Brasil, site responsável pelo vazamento de mensagens que supostamente comprometem a Operação Lava-Jato – chegou ao 1º lugar nos TrendingTopics do Twitter e nos vídeos do YouTube.

O êxito no site de compartilhamento de vídeos pode ser traduzido em números: na transmissão ao vivo do “Roda Viva” pelo YouTube, houve um crescimento de 227,42% de visualizações totais, quando comparado ao episódio anterior – 26 de agosto, com Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. O pico de espectadores teve um acréscimo de 222,94%.

No Twitter, o índice de visualizações totais foi ampliado em 134,81%; ainda, um aumento de 215,91% em impressões. Já no Facebook, uma expansão de 65,81% de alcance, 54,79% de visualizações totais e aumento de 126,27% no pico de espectadores. Além das redes sociais, o “Roda Viva” é disponibilizado no site da Cultura e no aplicativo Cultura Digital.

Cabe lembrar que desde 5 de agosto, a jornalista Daniela Lima responde pelo comando do programa de entrevistas – com direito a novo cenário e trilha composta por João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina e Ronaldo Bôscoli. O “Roda Viva” está no ar há quase 33 anos, completados no próximo dia 29.

Se você perdeu a exibição na TV, assista online ao programa completo com o jornalista Glenn Greenwald:

https://www.youtube.com/watch?v=0zMSZuTPJB4