Coletivo “Minas no Controle” promove a 1ª edição da “Venda na Garagem”

Priorizando o artesanal, o coletivo “Minas no Controle” promove a primeira edição da “Venda na Garagem”, nesse domingo (8), das 14h às 20h, na Rua Iguaçu nº 1.100, Jardim Itaipu, em Dourados. Será uma chance para a divulgação de material local e confraternização entre a comunidade Nerd/Geek douradense.

Jhenifer Fernanda, Camila Ferraz Barbosa e Sá Júnior da Cruz Lopes são os membros do coletivo “Minas no Controle”. O grupo surge de uma necessidade de divulgar o artesanato dentro do mundo Nerd/Geek e tem como membros as empreendedoras da Carpintaria Nerd e do Ateliê do Dino.

A Carpintaria Nerd tem como principal objetivo pegar materiais que seriam descartados (quadrinhos antigos, revistas e pedaços de madeira) e transformá-los em itens de decoração. Segundo Camila Ferraz, a criadora, tudo pode se transformar em histórias em quadrinhos.

Jhenifer Fernanda é a criadora do Ateliê do Dino, que usa técnicas delicadas de bordados para criar produtos exclusivos também com a temática nerd.

Sá Junior destaca que a reutilização e transformação de materiais em outros produtos é uma atitude de consciência ambiental. “Apoie a produção local e venha participar. Contribua para que este movimento da Economia Criativa se fortaleça em nossa cidade”, afirmou.

No evento haverá vários itens em promoção como quadrinhos, revistas, gibis, chaveiros, quadros e muito mais. Itens que custarão a partir de R$ 1,00.

SERVIÇO

O que: “Venda de Garagem # 1”, promovido pelo coletivo “Minas no Controle”

Quando: Domingo, 8 de setembro, das 14h às 20h

Onde: Rua Iguassu nº 1.100, Jardim Itaipu, em Dourados

